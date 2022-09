Neues Konzept für die Bildungsmesse BiMi

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Das Konzept ist aufgegangen: An zwei Nachmittagen stellten sich die Mistelbacher Schulen im Stadtsaal vor: Bei der BiMi, der Bildungsmesse Mistelbach sollen Pflichtschüler mehr über die Möglichkeiten nach dem Ende der Schulpflicht und für den Weg in das weitere Bildungsleben erfahren.

Das Konzept der BiMi wurde dieses Mal geändert: Zuerst gab es grundsätzliche Infos über alle Schulen für alle, durchgeführt in vier Durchgängen, dann ging es in die Einzelinfogruppen, bei der Schüler und Eltern vertiefende Fragen stellen konnten.

„Das Konzept gibt uns recht“, freute sich Bürgermeister Erich Stubenvoll: Denn drei der vier Durchgänge wurden gestürmt und auch bei den vertiefenden Präsentationen waren manche so stark besucht, dass gar nicht alle Zuhörer in die Räume passten. Lockerer war nur der letzte Durchgang am Samstagabend, da war dann Platz für ausgiebige Gespräche. Auf die übliche Vormittagsöffnung für Schüler, die im Unterricht zur BiMi kamen, wurde verzichtet, da sie von vielen als simple Freistunde aufgefasst wurde.

„Wir hoffen, dass wir mit der BiMi helfen können, den richtigen Schulweg zu finden“, sagt Bürgermeister Erich Stubenvoll.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.