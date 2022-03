Neues Übergangslager als Vermittlung für Flüchtlinge

Werbung

„Es soll mehr ein Umschlagplatz, als ein richtiges Quartier sein“, sagt Monika Fuchs, die sich um die Verteilung der, nach Mistelbach kommenden, ukrainischen Flüchtlinge kümmert. In der Vorwoche wurde in der ehemaligen Schule in Ebendorf ein Übergangsquartier für die busweise ankommenden Flüchtlinge errichtet.

„In der Regel haben wir für die meisten der avisierten Geflüchteten schon eine Unterkunft“, erzählt die Obfrau des Zentrums für Familie und Begegnung ZeFaBe: Wenn es dann doch einmal länger dauert, sollen die Menschen die Möglichkeit haben, sich hinzulegen, sich auszuruhen und sich ein bisschen zurückzuziehen.

Denn bis zur Einrichtung des Massenquartiers erfolgte die Verteilung in der M-Passage, wo die ZeFaBe auf Einladung der Eigentümerfamilie Proll ihr Ausgabelager eingerichtet hatte. Der Gang des Einkaufszentrums ist nicht gemütlich und Sitz- und Liegegelegenheiten kaum vorhanden.

Unterstützung ist groß

Wieviele Ukrainer sind bereits in der Region Mistelbach? Über die Plattform der ZeFaBe und der Stadtgemeinde wurden bislang an die 200 Geflüchtete verteilt, Fuchs schätzt, dass 100 weitere Personen über andere Schienen eine Unterkunft gefunden haben. „Die Unterstützung ist groß“, freut sich Fuchs, während des Interviews in der M-Passage kommen laufend Personen und geben Hausrat, Hygieneartikel und Kleidung ab.

Wer sind die Menschen, die da in Mistelbach landen? „Manche flüchten prophylaktisch, manche kommen direkt aus den Kriegsgebieten. Die sind dann auch entsprechend traumatisiert“, weiß Fuchs. Und meistens haben sie nicht viel mehr bei sich, als die Kleidung an ihrem Körper und das Lieblingskuscheltier des Kindes. Zu 99 Prozent kommen Frauen und Kinder, die ihre Männer und volljährigen Söhne in der Ukraine zurücklassen mussten. „Da merken wir auch, wie wichtig es ist, dass sie sofort, wenn sie bei uns angekommen sind, die Möglichkeit haben, mit ihren Lieben daheim Kontakt aufnehmen zu können.“

Was mitgenommen wird, zeigt auch, welche Prioritäten, die Geflüchteten setzen: Eine junge Dame hat einen Job, bei dem sie in der Ukraine viel im Homeoffice machen konnte. Die packte das Notebook ein und verzichtete damit auf die Mitnahme anderer persönlicher Erinnerungen, einer zweiten Dame waren ihre Malsachen wertvoller.

Dank eines Aufrufs in den sozialen Medien ist das Netzwerk der ZeFaBe immens gewachsen: Eigentlich war der Aufruf an Quartiergeber in der Region gerichtet, gemeldet haben sich viele aus ganz NÖ und Wien, die helfen wollen - und darauf kann Fuchs jetzt zurückgreifen, wenn es um die Unterbringung der Menschen geht. „Wir schauen auch immer, dass Flüchtlinge und Quartiergeber zusammen passen, damit hier nicht schon von Beginn Probleme geschaffen werden“, sagt Fuchs.

