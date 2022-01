„Nichts geplant“ zu Kassenvertrag für Blut-Labor

„Von Seiten der Österreichischen Gesundheitskasse ist es nicht geplant, in Mistelbach einen Vertrag mit einem Laborinstitut abzuschließen. Wir haben bereits Verträge mit Labors in St. Pölten und Baden“, sagt Walter Sohler von der ÖGK in St. Pölten. Die Blutabnahmen erfolgen im Regelfall im niedergelassenen Bereich.

„Die Ärzte führen dann die Auswertungen selber durch oder übergeben sie an die bestehenden Labors. Wir wissen nicht, wie viele Auswertungen in den vergangenen Jahren im Klinikum durchgeführt wurden. Im Umkreis von Mistelbach ist jedenfalls keine Veränderung in der Versorgungssituation zu erkennen“, sagt die ÖGK auf NÖN-Anfrage.

Eine wenig befriedigende Antwort für die Region. Bis zur Corona-Pandemie überwiesen viele Ärzte ihre Patienten an das Labor des Landesklinikums, um diesen Kosten zu ersparen. Mit der Pandemie stellte das Klinikum dieses Service ein, weil auch ein entsprechender Verrechnungsvertrag mit der ÖGK fehlte.

Ärzte für rechtlich saubere Lösung

„Ein Labor in Mistelbach zu errichten ginge gar nicht so einfach“, sagt Bezirksärztevertreter Oskar Kienast, praktischer Arzt in Hausbrunn. Die Ärzte hätten nichts gegen eine sinnvolle Lösung, ein Labor für Blutuntersuchungen in Mistelbach müsse aber eine rechtlich saubere Lösung sein, sagt Kienast.

Er sei von einem potenziellen Laborbetreiber kontaktiert worden, habe mit ihm gesprochen und ihm erklärt, dass die Blutabnahmen ohnehin fast alle Kassenärzte anbieten würden. Bei manchen Parametern drehe es sich allerdings darum, dass diese von der Krankenkasse nicht bezahlt würden: „Da kommt schnell eine dreistellige Summe zusammen, das müsste von der Politik behoben werden“, findet Kienast.

Zudem würden Patienten aus Staatz oder Rabensburg nur wenig von einem Labor in Mistelbach profitieren: „Zumindest würden sich dann meine Mistelbacher Patienten die Fahrt zu mir nach Hausbrunn zur Blutabnahme sparen, gebe es ein Blut-Labor in Mistelbach“, findet Kienast, der bis zu seinem Wechsel nach Hausbrunn Kassenarzt in Mistelbach war.

Nach dem Gespräch habe der potenzielle Labor-Betreiber dann empfunden, dass ein Labor unter diesen Rahmenbedingungen unrentabel sei, sagt Kienast.

Der Bedarf ist da!

