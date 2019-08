Jetzt ist es schon wieder passiert: Unbekannte schändeten die Gedenktafel des Kampfpiloten Walter Nowotny am Mistelbacher Friedhof. Vermutlich in der Nacht zum Samstag wurde auf die Tafel mit einem harten Gegenstand eingeschlagen, sodass ein Cut in der Steintafel entstand. Zusätzlich wurde sie mit einer bräunlichen Flüssigkeit übergossen. Anzeige wurde erstattet.

Zuletzt wurde die Tafel 2017 von Unbekannten abgerissen, zuvor war sie schon mit Hammerschlägen beschädigt bzw. beschmiert worden.

Walter Nowotny, einer der erfolgreichsten Kampfpiloten des Zweiten Weltkrieges, wurde vom NS-Regime als Held verklärt und für sich vereinnahmt. Über die Frage, ob er auch überzeugter Nazi war, wird heftig gestritten.