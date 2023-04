ÖKB: Walter Kirchsteiger ist neuer Obmann im Hauptbezirk

Reges Interesse herrschte bei der Hauptbezirkssitzung des Bezirksverbandes Mistelbach im Gasthaus Olschnegger in Ungerndorf. 83 Kameraden aus 26 Verbänden waren angereist, um bei den Neuwahlen dabei zu sein. Eine Abordnung der Laaer Stadtkapelle eröffnete die Sitzung mit der NÖ Landeshymne. Alois Kraus, Hauptbezirksobmann und Vizeleutnant in Ruhe, begrüßte alle anwesenden Ehrengäste und Kameraden.

Landesvizepräsident Wolfgang Heuer übernahm für die Neuwahlen den Vorsitz: Nach vier Jahren als Hauptbezirksobmann übergab Alois Kraus den Chefsessel an Walter Kirchsteiger, Vizeleutnant in Ruhe. Der restliche Vorstand wurde – ebenso einstimmig – von allen Anwesenden gewählt. Der neue Bezirksvorstand besteht aus 29 Mitgliedern aus den verschiedensten Orts- und Stadtverbänden.

Der neue Vorstand im ÖKB-Hauptbezirk Mistelbach mit den Ehrengästen (sitzend v.l.): Johann Lehner, Sonja Dürnsteiner, Walter Kirchsteiger, Michael Mautner, (stehend, v.l.) Otto Steindorfer, Thomas Appel, Hans Peter Hohlweg, Wolfgang Heuer, Robert Ollrom, Brigitte Ribisch, Christian Nikodym, Georg Eigner, Andreas Schlifelner und Markus Dürnsteiner. Foto: privat

Kirchsteiger bedankte sich bei allen für das Vertrauen und schlug als erste Instanz vor, seinen Vorgänger Kraus als Ehrenhauptbezirksobmann auszuzeichnen. Kraus war vier Jahre Hauptbezirksobmann, acht Jahre Bezirksobmann von Laa und kurzfristig auch Bezirksobmann von Poysdorf. Als Obmann des Ortsverbandes Stronsdorf/Stronegg wird er weiterhin zur Verfügung stehen.

Der scheidende Hauptbezirk-Schriftführer Christian Vecera wurde mit dem „Landesehrenkreuz in Silber“ ausgezeichnet. Walter Kirchsteiger bekam das „Landesverdienstkreuz in Gold“ verliehen und der scheidende Hauptbezirk-Kassier Georg Kubina erhielt das „Große Landesverdienstkreuz in Gold“.

19.000 Euro an Spenden ersammelt

Zuvor berichteten die Bezirksobmänner – Hausherr Thomas Appel, Johann Lehner und Andreas Schlifelner – Aktuelles aus ihren Bezirken Laa, Poysdorf und Mistelbach. Heuer konnten nach dreijähriger Pause wieder Kameraden-Bälle abgehalten werden, ansonsten sind für 2023 noch viele Feste, Veranstaltungen und Ausrückungen geplant, auch diverse „Schießveranstaltungen“ stehen wieder am Jahresprogramm.

Kassier Georg Kubina gab Einblicke über aktuelle Einnahmen und Ausgaben. Sehr erfreulich für den ÖKB ist die gesammelte Summe von über 19.000 Euro: Der Betrag wurde an das „Schwarze Kreuz“ und für soziale Tätigkeiten gespendet. Viele Orts- und Stadtverbände leisteten außerdem ehrenamtlich soziale Dienste und unterstützten die eigene Gemeinde bei diversen Projekten.

Unter den Ehrengästen waren – neben ÖKB-Landesvizepräsident Wolfgang Heuer – Robert Ollrom seitens der Bezirkshauptmannschaft Mistelbach, Kasernenkommandant Hans Peter Hohlweg und als Vertreter der Stadtgemeinde Laa Bürgermeisterin Brigitte Ribisch, Vizebürgermeister Georg Eigner und Stadtrat Christian Nikodym.

Ehrungen

Alois Kraus , Vizeleutnant in Ruhe: Ehrenhauptbezirksobmann

, Vizeleutnant in Ruhe: Ehrenhauptbezirksobmann Georg Kubina : Großes Landesverdienstkreuz in Gold

: Großes Landesverdienstkreuz in Gold Walter Kirchsteiger , Vizeleutnant in Ruhe : Landesverdienstkreuz in Gold

, Vizeleutnant in Ruhe Landesverdienstkreuz in Gold Christian Vecera: Landesehrenkreuz in Silber

Vorstand im Hauptbezirk Mistelbach

Obmann : Walter Kirchsteiger

: Walter Kirchsteiger Obmann-Stellvertreter : Thomas Appel, Johann Lehner, Rudolf Roschitz, Andreas Schlifelner

: Thomas Appel, Johann Lehner, Rudolf Roschitz, Andreas Schlifelner Schriftführerin : Sonja Dürnsteiner

: Sonja Dürnsteiner Schriftführerin-Stellvertreter : Markus Dürnsteiner

: Markus Dürnsteiner Kassier : Michael Mautner

: Michael Mautner Kommandant : Sebastian Madner

: Sebastian Madner Internetreferent : Helmut Strauch

: Helmut Strauch Schieß- und Sportreferent: Thomas Appel

