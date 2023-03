ÖVP-Abgeordnete: „Wird anders, als das viele befürchten!“

Warum eine Zusammenarbeit mit der SPÖ nicht geklappt hatte? „Weil die SPÖ mit Forderungen vermutlich aller je auf Parteitagen gestellter Anträge gekommen ist“, sagt Landtagspräsident und ÖVP-Bezirksparteiobmann Karl Wilfing. In dem 28-seitigen Verhandlungspapier seien unter anderem Forderungen wie das Recht auf kostenlose Nachhilfe von der Volksschule bis zur Matura im Ausmaß von vier Wochenstunden für jeden Schüler oder eine warme Mahlzeit für jedes Kindergartenkind und jeden Pflichtschüler im Land gestanden.

„Und wenn wir eine der Hauptforderungen der SPÖ, jeden Langzeitarbeitslosen im Land in einer Landes-Gesellschaft anzustellen, zugestimmt hätten, dann wäre der Shitstorm unserer Mitglieder unvergleichbar stärker gewesen, als die Aufregung um den schwarz-blauen Pakt“, sagt Wilfing. Zumal man nicht den Eindruck gehabt hatte, dass das SPÖ-Verhandlungsteam - SPÖ-Klubobmann Hannes Weninger war der einzige Niederösterreicher im Team aus Genossen aus Wien - wirklich eine Zusammenarbeit gewollt hätte.

Einen Abbruch der Zusammenarbeit mit der SPÖ bedeutet das Scheitern der Gespräche mit der SPÖ aber nicht: Denn die Sozialdemokraten sitzen dank der Proporz-Zusammensetzung mit zwei Landesräten in der Regierung. „Das heißt, dass sie alle Regierungsunterlagen bekommen und bei der Regierungssitzung auch ihre Meinung zu Themen sagen können“, sagt Wilfing.

Der neue Partner der Schwarzen hatte in der Vergangenheit immer wieder mit markigen Sprüchen und rechten Rülpsern von sich reden gemacht: Was ist zu erwarten? „Gemeinsam vertreten wir 65 Prozent der Bevölkerung und ein Viertel der Niederösterreicher hat sie gewählt“, sagt Landtagsabgeordneter Kurt Hackl: Das seien keine Rechtsradikalen und keine Neonazis, sondern Menschen, die protestieren wollten oder mit der Corona-Politik der letzten Jahre nicht zurecht gekommen waren. „Ein großer Fan von FPÖ-Inhalten bin ich nicht“, gesteht Hackl und auch die Zustimmung zur blauen Zusammenarbeit sei in seiner Heimatstadt, dem urbaneren Wolkersdorf, wohl geringer als in anderen Regionen.

Stichwort Gottfried Waldhäusl: Vor allem der neue zweite Landtagspräsident viel mit seinen Sagern in der Vergangenheit immer wieder auf: „Ich kenne ihn seit 27 Jahren: Er wird sich auf seine neue Rolle extrem einstellen. Er will in seiner Funktion Anerkennung finden und wird sich entsprechend verhalten“, sagt Wilfing, der den Waldviertler schon aus Bundesratszeiten kennt.

„Ich bin überzeugt, dass es in Niederösterreich ganz anders laufen wird, als sich das manche jetzt erwarten oder befürchten“, sagt Landtagsabgeordneter Manfred Schulz (ÖVP).

Melanie Erasim (SPÖ): „Konservative arbeiten mit Rechtsextremen zusammen!“

„Nur weil es so dargestellt wird, als wäre Schwarz-Blau in NÖ die absolute Ausnahme, weil die SPÖ nicht wollte“, ärgert sich Nationalratsabgeordnete und SPÖ-Bezirksvorsitzende Melanie Erasim. Wahr sei, dass ÖVP und FPÖ jede sich bietende Gelegenheit nutzen, um miteinander zu koalieren: „Kann man mögen, muss man aber nicht. Nur sollte man danach zumindest den Mut haben und dazu stehen!“ Für sie arbeiten jetzt in Niederösterreich Konservative und Rechtsextreme zusammen.

Nicht gelten lassen will sie auch die Kritik am Verhandlungsteam: Verhandelt hätten nur NÖ-Politiker, woher die Funktionäre seien, die dabei waren, spiele keine Rolle: „Ich verwehre mich gegen einen solchen Bundesländer-Rasissmus“, sagt Erasim, ist aber über solche Aussagen nicht überrascht: Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner habe ja erst vor Kurzem einen Journalisten wegen seines Nicht-NÖ-Dialektes belehrt.

Die Bezirksmandatare

Der Bezirk Mistelbach ist, wie schon in den vergangenen Jahren, durch Landtagspräsident Karl Wilfing sowie Landtagsabgeordneten Manfred Schulz und Kurt Hackl (alle ÖVP) vertreten. Von der Landes-FPÖ wird der Poysdorfer Michael Bernard in den Bundesrat entsandt. Für ein lokales Mandat soll er nach der nächsten Nationalratswahl zum Zug kommen. SPÖ-Spitzenkandidatin Claudia Musil wurde als Ersatzmitglied für den Bundesrat angelobt. Damit sie einziehen kann, muss aber ein Mandatar aus dem Bezirk Lilienfeld aus dem Bundesrat ausscheiden.

