„Wir halten Christian Balon und die ÖVP nicht für geeignet, die Stadt zu führen“, sagte Grün-Gemeinderätin Martina Pürkl, Friedrich Brandstetter von der LaB glaubt, dass unter Balon „der undemokratische Weg fortgesetzt wird. Er braucht dazu einen blauen Steigbügelhalter.“

Nach nur 20 Minuten war die konstatierende Gemeinderatssitzung damit vorbei, Christian Balon, Bürgermeisterkandidat der ÖVP betonte, dass es genügend Angebote an Grüne und die SPÖ gegeben habe. Die ÖVP hatte bei der Gemeinderatswahl die absolute Mehrheit verloren. Eine Mehrheit im Gemeinderat sichert ihm ein Pakt mit der FPÖ, für Projekte hätte sich Balon freie Mehrheiten durch Verhandlungen suchen wollen.

Was bedeutet das für die Stadt: „Ab morgen gibt es keine Amtsgeschäfte mehr. Es werden keine Rechnungen unterschrieben, es werden keine Kindergartenplätze vergeben“, sagt Balon. Die Stadt stehe ohne Regierung da. Was in Zeiten der notwendigen Maßnahmen rund um die Coronavirus-Verordnung der Bundesregierung unverantwortlich sei, findet Balon. Das Angebot zur Zusammenarbeit seit weiter aufrecht: „Es muss doch möglich sein, dass 37 Leute sich an einen Tisch setzen und sinnvoll miteinander arbeiten.“

Die abgebrochene Sitzung wird am 16. März, um 19 Uhr im Mistelbacher Rathaus fortgesetzt. Dann reicht Balon eine einfache Mehrheit für die Wahl.