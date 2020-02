Mistelbach: Parteien beraten schwarzes Angebot .

Wie es in Mistelbach weitergeht? Jetzt beraten die Parteien intern: Denn am Mittwochabend gab es eine große Runde mit ÖVP und allen Oppositionsparteien. „Wir sind drei Stunden beisammen gesessen, es war gutes Gesprächsklima“, sagt Bürgermeister Christian Balon (ÖVP). Was wurde konkret angeboten? Darüber halten sich alle Beteiligten bedeckt. Man wolle zuerst die Parteigremien befassen, heißt es.