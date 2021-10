Dass die Kinder- und Jugendabteilung des Landesklinikums als die Beste des Landes von den Patienten bei der jüngsten Patientenbefragung bewertet wurde, freut das Team der Abteilung:

„Wir sind unheimlich stolz auf das gesamte Team. Diese Anerkennung, welche wir von unseren Patienten erhalten haben, erfüllt uns mit großer Freude“, sagt Oberarzt Lazlo Bata in Vertretung der Chefin Primaria Jutta Falger: „Es zeigt, dass unsere Mitarbeiter mit viel Engagement arbeiten und sie vor allem in dieser herausfordernden Zeit eine hervorragende Leistung erbracht haben.“

„Sie können sich nicht vorstellen, was das für eine Demotivation ist, dass die Bewertungen über die Medien verkündet wurden.“

Edi Böhm, Betriebsratsvorsitzender

Weniger erfreut war das Pflegeteam, als die Bewertungen verkündet wurden. Mit 95,5 Prozent Zufriedenheit landete es auf dem vorletzten Platz. „Ich weiß nicht, warum das so negativ verkauft wird“, sagt Betriebsratsvorsitzender Eduard Böhm im NÖN-Gespräch.

Andere Unternehmen wären froh, wenn ihre Kunden zu mehr als 95 Prozent zufrieden wären. „Ich bin stolz auf dieses Ergebnis.“ Böhm räumt aber ein: „Es gibt sicher Situationen, die nicht passen.“ Das liege vor allem daran, dass die nötigen personellen Ressourcen fehlen.

Es fehlt an ausreichend Personal

„Man soll uns wieder die personellen Ressourcen zur Verfügung stellen, damit wir wieder Zeit haben, uns um die Patienten zu kümmern. Dann wird die Befragung auch anders ausschauen“, ist der Betriebsrat überzeugt. Dass es bald mehr Personal geben wird, glaubt Böhm aber nicht. „Bei 95 Prozent Zufriedenheit wird der Chef nicht viel ändern.“

Damit ist aber nicht die Krankenhausführung gemeint, sondern die Landesgesundheitsagentur. Böhm hegt hier einen Wunsch: „Wenn das Pflegepersonal mehr für die Patienten da sein soll, müssen sie uns Zeit geben, um für die Patienten da sein zu können, so, wie es sich jeder für sich selbst wünscht.“ Tatsache sei jedoch, dass es in den Krankenhäusern gesperrte Abteilungen gebe, weil niemand da ist, der die Pflege der Patienten übernimmt.

Dass heuer erstmals alle Ergebnisse der Patientenbefragung veröffentlicht wurden – bisher wurden nur die Top-Drei der einzelnen Kategorien bekannt gegeben –, damit hat Böhm kein Problem. Was er aber scharf kritisiert, ist, wie die Kommunikation abgelaufen ist: „Sie können sich nicht vorstellen, was das für eine Demotivation für die Mitarbeiter im Pflegeteam ist, dass die Bewertungen über die Medien verkündet wurden.“

Früher wurde vorab mit dem Betriebsrat gesprochen, dann mit den Mitarbeitern. Erst dann wurden die Ergebnisse öffentlich gemacht. „Ich zieh‘ den Hut vor allen Mitarbeitern und vor ihrem Einsatz zum Wohle der Patienten“, sagt Böhm, der das Mistelbacher Klinikum seit 39 Jahren kennt. Gerade in der Corona-Zeit wurde den Mitarbeitern noch mehr als sonst abverlangt. Und selbst da war das Engagement ungebrochen, trotz unzähliger Überstunden und Urlaubstagen, die einfach noch nicht konsumiert werden konnten, weil Not am Mann war.