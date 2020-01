In Mistelbach geht eine Ära zu Ende: Josef Bauer, Volksbanken-Urgestein und Bankstellenleiter in Mistelbach, sperrte zu Silvester zum letzten Mal seine Bankfiliale zu. Nicht, ohne zuvor von seinen Kollegen und Stammkunden verabschiedet worden zu sein. Er war 43,5 Jahre Mitarbeiter der Volksbank gewesen.

Der Maustrenker Josef Bauer heuerte 1976 bei der Volksbank Hohenruppersdorf an. 1980 wechselte er nach Groß Schweinbarth, 1985 schlussendlich in seine Heimatgemeinde Zistersdorf. „Hätte er es ruhig haben wollen, wäre er dortgeblieben: In der Heimat, in einer gut laufenden Filiale“, sagt Direktor Rudolf Riener. 2003 überzeugte er Bauer allerdings vom Wechsel in das Haupthaus nach Mistelbach.

"Die Fußstapfen, die du hinterlässt, sind sehr groß"

„Das war eine meiner besten Entscheidungen“, sagt Riener heute: „Die Fußstapfen, die du hinterlässt, sind sehr groß.“ „Es war schön, herausfordernd und ich bin sehr zufrieden“, resümierte Bauer bei seinem Bankabschied. Ganz besonders bedankte er sich bei seiner Gattin für die Unterstützung und den privaten Rückhalt.

Die Leitung der Filiale Mistelbach wird Direktor Johannes Singer neben seinen Aufgaben in der Regionaldirektion selbst übernehmen.