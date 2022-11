Personalnot: Hilferuf aus dem Klinikum

Nicht jeden Tag kommt vor, dass sich eine Stimme aus dem Kreis des Landesklinikums Mistelbach-Gänserndorf direkt an Medien wendet. Der Kontakt läuft sonst nur über Pressestellen. Der Klinikum-Mitarbeiter, der anonym bleiben will, ist aber alarmiert. „Ich mache mir große Sorgen, dass wir viele Mitarbeiter verlieren werden.“

Denn: 50 Betten – darunter eine komplette Station, die zuletzt interdisziplinär genutzt wurde – sind in verschiedenen Abteilungen gesperrt. Das Klinikum sucht händeringend nach einem Primar für die Gynäkologie, zurzeit helfen Ärzte aus Hainburg, Hollabrunn und Korneuburg aus; geführt wird die Abteilung interimistisch.

Der Arbeitskräftemangel ist in allen Bereichen – Pflege, Ärzte, IT, Verwaltung – spürbar. Die Mitarbeiter stützen sich gegenseitig, sind aber ausgebrannt, erzählt der Angestellte.

„Vor der Wahl wird gar nichts passieren“

„Letztlich sind es politische Entscheidungen, die nicht getroffen werden“, kritisiert der Mitarbeiter scharf. „Und vor der Landtagswahl im Jänner wird gar nichts passieren.“

Gehaltserhöhungen allein helfen nicht. Man werde angesichts der Personalkrise nicht darum herumkommen, an Zusammenlegungen von Abteilungen zu denken. Das habe auch in der Pandemie funktioniert, als in einer Phase Hollabrunn alle schwangeren Covid-Patientinnen im Weinviertel versorgt hatte.

Schon jetzt werden hochkomplexe Herzeingriffe in St. Pölten vorgenommen „und nicht vor Ort, nur, weil es der Bezirkskaiser versprochen hat“. Das müsse ausgedehnt werden. „Wir müssen die Politik ins Tun bringen, da passiert viel zu wenig, weil es unpopuläre Entscheidungen sind. Die Lage ist aber jetzt brennend.“

Es finden laufend Gespräche auch mit der Politik statt.“

Katja Sacher, Geschäftsführerin der Gesundheit Weinviertel GmbH

Eine Zusammenlegung von Abteilungen ist derzeit nicht geplant, erklärt die Landesgesundheitsagentur (LGA) auf Nachfrage. Dass Mitarbeiter ihre Überlastung schriftlich an den Dienstgeber übermittelt haben, werde aber ernst genommen. Nur so könne man „eventuelle Probleme schnellstmöglich“ lösen, „dies gelingt uns auch bislang immer wieder“, betont Katja Sacher, Geschäftsführerin der Gesundheit Weinviertel GmbH.

Die Sperre der Betten ist „ein Anzeichen für die österreichweite angespannte Personalsituation im medizinischen Bereich“, diene aber dazu, die Versorgungsqualität aufrechtzuerhalten und Mitarbeiter zu schützen.

Für eine Entschärfung der personellen Situation soll etwa die Aufstockung von Ausbildungsplätzen in der Pflege sorgen, auch an Gehaltsschrauben werde laufend gedreht. Und: „Es finden laufend Gespräche, auch in Abstimmung mit der Politik, statt“, sagt Sacher. Seitens der Landesregierung heißt es, dass sich die Gesundheitsversorgung nicht am nächsten Wahltermin orientiere.

