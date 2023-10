Peter Harrer wird neuer Chef des Mistelbacher Stadtmarketings

Drei Parteien in der Stadt schießen sich im Vorwahlkampf auf die Mistelbach Marketing GmbH ein und wollen sie auflösen und der Geschäftsführer ist im Langzeitkrankenstand: Keine idealen Voraussetzungen, die Mima wieder in geordnete Bahnen zu lenken. Deshalb wurde bei der jüngsten Generalversammlung beschlossen, dass der bisherige Wirtschaftsstadtrat Peter Harrer (ÖVP) die Geschäftsführung übernehmen soll. Harrer war schon bei den Verhandlungen rund um die Gründung des Stadtmarketings mit dabei.

„Durch die monatelange krankheitsbedingte Abwesenheit des Mima-Geschäftsführers, dessen Zeitpunkt der Wiederkehr immer noch in Frage steht, und die vergangenen politischen Angriffe drohten künftige Projekte zu scheitern“, sagt Harrer in einer ersten Stellungnahme: „Also habe ich den Vertretern der Generalversammlung angeboten, mich als Geschäftsführer einzusetzen, bis sich eine endgültige Entscheidung hinsichtlich der Führung der Mima GmbH ergibt.“ Nach kurzer Beratungszeit wurde diese Bestellung auch einstimmig beschlossen.

Damit verbunden wird Peter Harrer auf sein Mandat als Stadtrat von Mistelbach verzichten, da dieses für ihn nicht mit der Ausübung der Mima-Geschäftsführung vereinbar ist: „Für mich ist der Weiterbestand der Mima wichtiger als meine politische Karriere. Ich stelle mich daher gerne der neuen Herausforderung und freue mich auf die Zusammenarbeit mit motivierten Mitarbeitern und allen Mistelbachern.“ Gemeinsam wolle er versuchen, auch die Kritiker davon zu überzeugen, dass Mistelbach die Mima brauche, um den Wirtschaftsstandort Mistelbach auch für die Zukunft attraktiv zu machen.

Bürgermeister Erich Stubenvoll (ÖVP) begrüßt diesen Schritt, die Nachfolge von Manuel Bures anzutreten: „Peter Harrer ist seit Jahrzehnten eng mit der Mistelbacher Wirtschaft vertraut. Als Unternehmer und genauso auch als jahrelanger Politiker kennt er die Stadt und die Menschen wie kaum ein anderer und hat sich in den letzten Jahrzehnten ein großes Netzwerk aufgebaut“.

„Ziel eines Unternehmens oder einer Organisation muss es immer sein, einen Job oder Verantwortungsbereich mit der dafür am besten qualifizierten Person zu besetzen – diesen Anspruch haben wir als „wir mistelbach“ selbstverständlich auch im Rahmen der Mima“, sagt Sabine Buryan, Obfrau des Wirtschaftsvereines „wir mistelbach“, 25,1 Prozent-Gesellschafter in der Mima, „Harrer lebt und arbeitet in Mistelbach – sein Herz schlägt für Mistelbach. Er ist, was unseren Standort Mistelbach und die im Rahmen der Mima damit einhergehenden Aufgaben betrifft, mit umfassender Kenntnis, reichlicher Erfahrung, fachlicher Kompetenz und Detailtreue ausgestattet und wird die ihm übertragene Aufgabe bravourös meistern – davon bin ich überzeugt.“

Personalrochade im Sondergemeinderat

Mit der Übernahme der Mima-Geschäftsführung und dem Ausscheiden aus dem Gemeinderat muss das Stadtratsmandat von Peter Harrer nachbesetzt werden. Dies wird in einer Sondersitzung am Dienstag, dem 17. Oktober, erfolgen: Neuer Wirtschaftsstadtrat wird demnach der ausgebildete Tourismusfachmann und Immo-Experte Kulturstadtrat Michael Schamann. Diese Funktion soll dann ÖVP-Jugendhoffnung Claudia Pfeffer übernehmen. Bürgermeister Erich Stubenvoll erwartet sich von der Nominierung der engagierten Jungpolitikerin neue Impulse im Kunst- und Kulturbereich. Das freiwerdende Mandat im Gemeinderat wird Iris Sroufek bekommen - für sie ist es eine Rückkehr in den Gemeinderat.

Zur Person: Peter Harrer

Für die Gemeinderatswahl 2000 war Peter Harrer Nummer 2 auf der Wahlliste der ÖVP-Abspaltungsliste ProMistelbach, nach der Wahl zog er als einziger Gemeinderat in das Stadtparlament, wo er sich unter anderem für eine deutliche Verkleinerung des Busbahnhofes im Zentrum im Zuge des Hauptplatzumbaus aussprach, bis 2005 seine Liste ihr einziges Mandat verlor. 2010 kehrte Harrer als ÖVP-Gemeinderat zurück, 2015 wurde er Stadtrat, zuerst für den Straßenbau, später dann für Zentrum und Wirtschaft. Parallel ist er auch in der Wirtschaftskammer aktiv.

2002 bis 2005 war er Obmann der Leistungsgemeinschaft Mistelbach lgm, wenn er nicht an vorderster Front stand, war er im Wirtschaftsverein engagiert – auch bei der Organisation von Kaufevents und bei der Entwicklung des Stadtmarketings, wobei es Überlegungen dazu schon unter seiner Obmannschaft gab. Damals sagte er zum Thema: „Es wird harte Arbeit auf uns zukommen.“

Harrer ist beruflich Unternehmensberater, mit seiner Gattin Karin führt er das Schreib- und Spielwarengeschäft „Harrer“ am Hauptplatz.

Peter Harrer ist 65 Jahre alt.