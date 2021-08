Mit ihrem Charme, den Kunststücken und Interaktionen begeistern die beiden nach Messerli ausgebildeten Therapiehunde Rory und Piet von Vera Kainz Mitarbeiter und Bewohner gleichermaßen. Doch auch „nur“ streicheln zaubert so manches Lächeln ins Gesicht, denn schon alleine die Anwesenheit eines Therapiehundes sorgt für Wohlbefinden.

„Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass das Streicheln von Hunden dabei helfen kann Stress und Ängste abzubauen sowie hohen Blutdruck zu normalisieren“, weiß Direktorin Jasmin Schaden.

Im Rahmen von Einzel- und Gruppeninteraktionen mit den Hunden werden außerdem soziale Kontakte der BewohnerInnen untereinander gefördert. Und tatsächlich: „Ein Hund ist in der Lage in Welten vorzudringen, in denen der Mensch nicht mehr die Erlaubnis bekommt, auch nur leise anzuklopfen“, so Schaden: „Jedenfalls sind sich alle einig, dass die therapiegestützte Arbeit mit Rory und Piet eine Bereicherung für Körper, Geist und Seele ist.“