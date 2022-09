Plätze im Kindergarten werden knapp

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Eine junge Mutter in Mistelbach soll von der Stadtgemeinde „überredet“ worden sein, ihr Kind nicht für März 2023, sondern erst für September anzumelden, da es derzeit viele Anmeldungen ukrainischer Kinder in den Kindergärten der Stadt gebe.

„Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das jemand so begründet hat“, schüttelt Karoline Scheiner-Hörmann, im Rathaus für das Kindergarten- und Schulwesen zuständig, den Kopf: „Wir haben momentan acht Flüchtlingskinder in unseren Kindergärten, es lässt sich nicht abschätzen, wie viele es in einem halben oder einem Jahr sein werden.“

Die Mistelbacher Kindergärten sind ziemlich voll: „Derzeit haben wir fünf freie Plätze, wir könnten also jederzeit Kinder aufnehmen“, sagt Scheiner-Hörmann. In der Regel könne man sich auch aussuchen, welcher der neun Kindergärten der Stadt besucht werden soll, bei den kleineren Kindergärten in den Ortsgemeinden könne es aber sein, dass Alternativplätze in anderen Orten angeboten werden, schränkt die Sachbearbeiterin ein.

„Wir hatten kürzlich den Fall, dass Oma und Mutter mit Kind und Unterlagen im Kindergarten Bertl-Straße standen und wollten, dass das Kind sofort einen Kindergartenplatz bekommt, obwohl es noch nirgends angemeldet war“, sagt Scheiner-Hörmann. So kurzfristig ginge das dann doch nicht, man habe aber versucht, eine Lösung zu finden.

Neuer Kindergarten im Osten geplant

Stichwort Zuzug: Mistelbach wächst weiter, entsprechend werden neue Kindergartengruppen geplant. Im Osten der Stadt soll im Rahmen des „Projekts Zaya-Mühlbach“ ein neuer bis zu fünfgruppiger Kindergarten entstehen, obwohl erst vor wenigen Jahren im Norden der Stadt ein ebenso großer gebaut und eröffnet wurde.

Derzeit gibt es einen garantierten Kindergartenplatz für alle über 2,5 Jahre, das Land NÖ will diese Grenze auf zwei Jahre senken. Außerdem sollen die Gruppengrößen verkleinert: „Ich habe da schon mit dem Land NÖ Kontakt aufgenommen. Da müssen wir schauen, was noch alles möglich ist. Weil dann reicht dieser neue Kindergarten mit fünf Gruppen auf keinen Fall“, sagt Scheiner-Hörmann. Der zuständige Gemeinderatsausschuss berät bereits den kommenden Kindergartenplatzbedarf.

„Uns ist wichtig, dass jede Mutter und jeder Vater, die arbeiten gehen wollen, auch einen Platz für ihren Nachwuchs in einem Kindergarten finden. Denn dazu sind die Kindergärten ja auch da“, sagt Karoline Scheiner-Hörmann.

Derzeit gibt es in Mistelbachs neun Kindergärten und 384 Kindergartenkinder. Zusätzliche 30 Kinder besuchen die Kleinstkinderbetreuung „Rappelzappel“.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.