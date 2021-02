Gerhard Brey sammelt seit Jahren an verschiedenen Orten in ganz Niederösterreich. Die Verantwortlichen vom Dechanthof und deren Mitglieder und Freunde sammeln ebenfalls seit einiger Zeit. Josef Kohzina hat etliche Gastwirte, Vereine und Privatpersonen im Raum Mistelbach und Gänserndorf zum Sammeln für einen guten Zweck animieren und begeistern können.

"Das Sammeln kostet nichts und es kann sich jeder daran beteiligen. Der daraus resultierte Gewinn kommt Tieren in Not zugute", sagt Kohzina: "Das Plastik landet nicht achtlos in der freien Natur und somit wird auch die Umwelt nicht zusätzlich belastet, freuen sich die Initiatoren."

Für weitere Auskünfte und Hinweise stehen Gerhard Brey unter 0676 7808209 und Josef Kohzina unter 0660 7626555 jederzeit zur Verfügung.