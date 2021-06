Läuft alles nach Plan, dann wird die Landwirtschaftliche Fachschule im Sommer 2022 nach Mistelbach übersiedeln: Denn am 16. Juni erfolgte er Spatenstich für den Zubau zur Fachschule in Mistelbach, der die ähnlich große Schule dann aufnehmen soll. Das Land investiert dafür 10,9 Mio. Euro.

„Künftig werden an der LFS Mistelbach neben der Fachrichtung Landwirtschaft auch die beiden Fachrichtungen ‚Betriebs- und Haushaltsmanagement‘ sowie ‚Sozialbetreuungsberufe im ländlichen Raum‘ geführt. Daher ist die Errichtung neuer Klassenräume, Werkstätten und Büros notwendig“, betonen Direktorin Veronika Schreder (LFS Mistelbach) und Direktorin Katharina Feichtinger-Ziniel (LFS Poysdorf). „So werden die Lehrküche, die Obst- und Gemüseverarbeitung und der Brotbackraum in räumlicher Nähe zur betrieblichen Küche im Erdgeschoß untergebracht werden. Die notwendigen Klassenräume finden in einem neuen Obergeschoß Platz. Zudem muss die technische Ausstattung des bestehenden Gebäudes zur Gänze erneuert werden“, so Schreder und Feichtinger-Ziniel.

Um Platz zu schaffen wurden dafür der Verwaltungstrakt und der Turnsaal geschliffen. Der soll dann in einer zweiten Bauphase durch eine zeitgemäße Sporthalle ersetzt werden.