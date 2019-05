Und plötzlich war sie da: Die Kurzparkzone bei der E-Tankstelle am Conrad Hötzendorf-Platz und für aufladende Autofahrer gab es einen Strafzettel. Was gerade bei dieser E-Tankstelle für Kopfschütteln bei E-Auto-Besitzern sorgt. Sie können jetzt nur noch zwei Stunden dort laden.

Denn die E-Zapfsäule beim Poly ist keineswegs eine schnelle Ladestelle. Es gibt zwei markierte E-Ladestellen-Parkplätze und Anschlüsse für Typ 2 (11 kW) und Schuko: „Diese Art von Ladesäulen ist grundsätzlich für längere Ladedauer vorgesehen, da ein nennenswerter Ladungszuwachs nur über mehrere Stunden erreicht wird“, wundert sich ein betroffener und abgestrafter E-Autofahrer. „Dass ich hier für langes Parken bestraft wurde, soll so sein. Jedoch ist es ein Rückschritt, einer Lademöglichkeit so den Praxisnutzen zu nehmen. Das finde ich eine Entwicklung in die falsche Richtung“, ärgert sich der Lenker. Wenn es genügend Ladestellen in Mistelbach gebe, würde er das noch verstehen. „Aber die Wenigen so zu kastrieren, entbehrt für mich jeder Logik!“

Kurzparkzone ausgeweitet

Stimmt, man habe die Kurzparkzone bei allen Zentrums-E-Ladestellen ausgedehnt, bestätigt Infrastruktur-Stadtrat Peter Harrer (ÖVP). „Diese Parkplätze sollen den Gästen von Mistelbach zur Verfügung stehen und nicht Mitarbeitern, die sie als Dauerparkplätze nutzen“, sagt Harrer. „In zwei Stunden können sie ihre Erledigungen machen, ihr Auto aufladen und dann den Platz wieder den nächsten Kunden überlassen.“ Überrascht hat den Stadtrat dann aber doch, dass sofort gestraft wurde: „Mir wäre es lieber gewesen, wenn wir vorher ein Hinweisschild mit den geänderten Regeln aufgehängt hätten“, gesteht er. Als Reaktion auf die teils massiven Beschwerden abgestrafter E-Auto-Lenker wird die Stadt in den nächsten 14 Tagen statt zu strafen mit einem Kärtchen auf die neuen Kurzparkregeln hinweisen. Was ist mit Betroffenen, die bereits eine Strafe haben? „Da arbeiten wir auch an einer Lösung“, sagt Harrer. Ziel sei es, die Parkplätze freizumachen, nicht abzucashen.

Reaktion eines E-Autofahrers auf die Begründung? „Wenn es ein Schnelllader ist, wäre das okay. Aber wegen des bisschen Stroms an der Mickey-Maus-Station stellt sich keiner hin. Das ist absolut kein Anreiz.“