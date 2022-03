Polit-Streit um Finanzspritze für Geringverdiener

Werbung

„Dieser Konflikt soll jetzt kein Grund sein, die Zusammenarbeit nicht weiter fortzusetzen“, mahnte „Liste aktiver Bürger“-Fraktionssprecher Friedrich Brandstetter. Bei einem Antrag der SPÖ waren zum ersten Mal seit Langem wieder die ideologischen Trennlinien zwischen den Parteien aufgetaucht und die Fraktionen in alte Verhaltensmuster gekippt.

„Bisher haben wir alle Anträge immer interfraktionell diskutiert, wenn wir dann zu keiner Einigung gekommen sind, haben wir das akzeptiert“, sagt Brandstetter. In diesem Fall wurde das nicht so gehandhabt.

SPÖ-Chef Manfred Reiskopf ist Anfang des Jahres mit einem Antrag an die Öffentlichkeit gegangen, Geringverdiener bei den Gemeindebediensteten und auch in der Mistelbacher Bevölkerung angesichts der Teuerungswelle gesondert unterstützen zu wollen – erst danach wurde der Antrag im zuständigen Ausschuss eingebracht. Schon damals war die ÖVP angesichts der gewählten Vorgangsweise „not amused“. Bis zum Schluss fand man keine gemeinsame Formel.

Im Gemeinderat am 22. März gab es zwei Anträge: einen der SPÖ-Fraktion, die eine viel.wert-Gutscheinkarte mit 200 Euro an alle Mitarbeiter der Stadtgemeinde der Gehaltsklassen 1-4 und alle Ausgleichshilfebezieher in der Stadtgemeinde vergeben wollte, und einen Antrag von ÖVP, Grünen und NEOS, die für heuer und nächstes Jahr je eine 200 Euro-viel.wert-Gutscheinkarte an alle zusätzlich vergeben wollten, die schon jetzt Gemeindebeihilfen bekommen.

Manfred Reiskopf verteidigte seinen Antrag feurig, Matthias Rausch mahnte, nicht nur etwas für die Reichen zu tun und bezog sich dabei auf Chatprotokolle aus der Bundespolitik, Leo Holy (NEOS) attestierte Reiskopf: „Super Rede, hätte in den Landtag gehört!“, die ÖVP begründete ihre Ablehnung von finanziellen Boni für Gemeindebedienstete einerseits damit, dass diese in Krisen einen sicheren Job hätten, zumal sich die Personalvertretung gegen derartige Boni ausgesprochen habe.

Für den Antrag der SPÖ stimmten schlussendlich nur SPÖ und LaB, der Gegenantrag wurde mit den Stimmen von ÖVP, NEOS, Grünen und der FPÖ beschlossen.

Das Ende der Innigkeit

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.