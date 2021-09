„Sind das echt Prada-Pumps?“, fragte sich Lena Sattmann vom Citymanagement, die immer wieder gerne in der Fundgrube des Zentrums für Familie und Begegnung (ZeFaBe) in der Wiedenstraße stöbert.

In der Fundgrube des ZeFaBe finden sich Secondhand & Markenware-Kleidung für Kinder und Erwachsene, die gegen eine faire Spende abgegeben werden. Damit wird die Lebensmittelausgabe der ZeFaBe finanziert, die jährlich bis zu 32 Tonnen Lebensmittel an bedürftige Menschen ausgibt.

„Wir haben einige Society-Ladies, die regelmäßig ihre Outfits ausmustern. Denn wenn man regelmäßig fotografiert wird, kann man nicht immer das Selbe anhaben“, lacht Monika, Chefin des Zentrums für Familie und Begegnung: Diese Markenteile landen dann in der Fundgrube: „Wir haben von Zara und H&M bis hin zu großen Marken alles.“

Sozialmärkte haben ihre Fundgruben spezialisiert

Wobei nicht alles in Mistelbach abgegeben wird: Jeder Sozialmarkt hat eine Spezialisierung: Ist er auf Arbeitskleidung spezialisiert, kann er wenig mit einem Gucci-Kleid anfangen. Deshalb tauschen die Sozialmärkte untereinander auch die Kleidungsstücke. In Mistelbach hat man in letzter Zeit neben der Kleidung für Kinder und Erwachsene auch eine eigene Abteilung für große Größen eingerichtet - und auch hier finden sich edle und elegante Teile. „Zwirnschmalz-Gründerin Veronika Goller hat das angeregt“, erzählt Fuchs. Denn für die Konfektionsgröße über 44 gibt es in Mistelbach nur wenig Angebote.

Wer kommt in die Fundgrube: Natürlich Menschen, die knapp bei Kasse sind: „Wir sind aber schon in der Mitte der Gesellschaft angekommen“, sagt Fuchs: „Es gibt Frauen, die kommen bewusst zu uns und wollen ein Zeichen gegen Transportwege, Verschwendung und für Second Hand setzen.“

Das Bild mit den Prada-Pumps teilte die über diesen Fund überraschte Sattmann in den Sozialen Medien, ihr selbst passten die Schuhe nicht – und sofort meldeten sich Bekannte, die die Edelschuhe auch haben wollten. Iris Sroufek war die Erste und sie kam am nächsten Tag gleich zur Anprobe in die ZeFaBe: „Mal schau´n, ob wir Aschenputtel spielen müssen“, lachte sie davor noch. Sroufek hatte Glück: Die Pradas passten auf ihre Füße. Und die ZeFaBe und die neue Besitzerin waren glücklich.