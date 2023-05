Mistelbach Pride „Mistelbach soll die Stadt der Vielfalt im Weinviertel werden!“

Lesezeit: 2 Min Michael Pfabigan

Die Mistelbach Pride war wieder ein buntes, lebensfrohes, friedliches Fest. Foto: Pfabigan

B unt, fröhlich, friedlich, laut: So lässt sich die zweite Auflage der Mistelbach Pride, der Regenbogenparade der LBGTQ+-Szene im Stadtzentrum, am Samstag zusammenfassen. Mistelbach eröffnete damit die Pride-Szene in Wien und NÖ und war der Auftakt zu ähnlichen Events in St. Pölten, Wr. Neustadt und Wien.