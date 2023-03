Pride soll größer werden

Der Wunsch nach Sichtbarkeit und Inklusion der LGBTQ+ Community in Mistelbach ist groß: Nachdem die letztjährige Mistelbacher Regenbogenparade so gut angenommen wurde, ist die Pride für 2023 bereits in Planung. Über 400 Menschen sind letztes Jahr zusammengekommen, um gemeinsam die Vielfalt zu feiern.

Am 20. Mai 2023 wird das Event dieses Jahr stattfinden, das selbstgesetzte Ziel liegt heuer bei 800 bis 1.000 Besuchern. Um dieses Ziel zu erreichen, wird das Event zeitlich ausgedehnt: Ganze elf Stunden soll die Veranstaltung dauern, außerdem sollen dieses Jahr erstmals aufstrebende Drag-Performer auftreten, um das Programm zu erweitern. Moderiert wird die Veranstaltung von Dragqueen Candy Licious, Ansprachen des Mistelbacher Bürgermeisters Erich Stubenvoll sowie von Mitgliedern des Vereins sind ebenfalls geplant.

Nach dem Umzug, der von einem Oldtimer-Traktor angeführt wird, gibt es den ganzen Abend bis Mitternacht Auftritte von queeren DJs. Bei der After-Show-Party kann anschließend bis in den Morgen weitergefeiert werden.

