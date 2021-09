Wenn Intendantin Cordula Nossek über das Puppentheater spricht, gerät sie schnell ins Schwärmen: „Was den Reiz des Puppentheaters ausmacht, ist seine große Vielfalt. Es ist das Theater der 1.000 Gesichter.“

Und viele dieser Gesichter kann man bei den 43. Puppentheatertagen kennenlernen, die von 13. bis 17. Oktober stattfinden: Von den ganz kleinen Besuchern ab zwei Jahren bis hin zu deren Großeltern kann sich dabei jeder von der Kunst am seidenen Faden begeistern lassen. Dabei stehen die Vorstellungen und das Rahmenprogramm unter dem Titel „Tagträumer.“

„Es ist die Philosophie des Theaters, dass ich alle damit abholen kann. Darum haben wir auch Programme für Kinder ab zwei Jahren eingeladen“, so Nossek, die heuer ihr zehnjähriges Jubiläum als Intendantin feiert. Sie selbst will mit dem Stück „Unter dem Rock“ die ganz Kleinen ebenso begeistern wie die Großen. Auch für Jugendliche und Schüler wird es ein maßgeschneidertes Programm geben; Vorstellungen wie „Die Commedia der Nase“ oder die Uraufführung „Lost Mythologies“ sind dabei die Zugpferde.

Natürlich hat die Intendantin auch ihre persönlichen Highlights: Der spanische Künstler Alex Barti wird extra mit dem Auto anreisen, um seine wertvolle Puppe mit rund 100 Fäden sicher von A nach B zu bringen. „Barti ist wirklich etwas Sensationelles! Ich freue mich, dass er angebissen hat“, ist Nossek auf seine Darbietung gespannt.

Mit österreichischem Humor wird der Auftakt der Abendveranstaltungen unter dem Titel „Im Blut“ garniert sein. Und wer ein Fan der großen Monty Pythons ist, wird sich in „The Bright Side of Life“ wiederfinden.

Mistelbach will Zentrum für Puppen sein

„Wir dürfen Träume in Zeiten wie diesen nicht aufgeben“, weiß Nossek, für die das Motto „Tagträumer“ nach einer schweren privaten Zeit persönlich eine große Bedeutung hat. Und auch die Stadt Mistelbach hat einen Traum: Sie will das Zentrum des Puppentheaterspiels in Österreich sein, und das soll man der Stadt ansehen.

„Wir wollen in Mistelbach Festivalflair schaffen. Die Puppentheatertage werden überall sichtbar sein, in den Kreisverkehren ebenso wie auf der Autobahnbrücke“, will Bürgermeister Erich Stubenvoll für Prominenz sorgen. Er ist - ebenso wie die Vorsitzenden des Kulturausschusses Josef Schimmer und Roswitha Janka - ein erklärter Fan des Puppentheaters.

„Besonders freue ich mich auf das Rundherum“, ist Stubenvoll zuversichtlich, dass die Corona-Situation ein Rahmenprogramm zulässt. Dazu zählt eine Ausstellung der Puppentheatersammlung der Stadtgemeinde im Foyer des Stadtsaals, wenn möglich Gastro-Stände und Auftritte des Wiener Stelzentheaters „Belle Etage“, das schon vor dem Stadtsaal klarmacht, dass das Festival wieder in der Stadt ist.

„Das Puppentheater ist unser Kunst- und Kulturhighlight in Mistelbach und soll es auch bleiben“, steht Josef Schimmer hinter den Puppentheatertagen. Roswitha Janka freut sich auf das Flair in der Stadt, das mit den Puppen einzieht: „Ich finde es wichtig und es gefällt mir, dass man auch sieht, dass wir die Puppentheatertage haben.“