Mistelbach: Radtour mit dem Bürgermeister zum Buschberg

Werbung

Dankenswerterweise wird die Firma spusu dafür eigens zehn neue E-Bikes kostenlos zur Verfügung stellen, die gerne für die Befahrung der rund 50 Kilometer langen Wegstrecke ausprobiert werden können. Beginn ist um 14.00 Uhr mit Treffpunkt beim Parkplatz beim MAMUZ Museum Mistelbach.

Bürgermeister Erich Stubenvoll hofft auf schönes Wetter und zahlreiche Teilnahme am Radausflug. Mit dabei sein werden diesmal auch Franz und Andrea Pichler seitens der Firma spusu, die nicht nur die Räder zur Verfügung stellen, sondern den Ausflug auch persönlich am Rad begleiten. Auf halber Wegstrecke ist beabsichtigt, in der Buschberghütte bei Familie Ulbinger einzukehren.

Reservierung für E-Bikes notwendig: Wer gerne eines der neuen spusu E-Bikes kostenlos testen möchte, hat somit beim nächsten Radausflug mit dem Bürgermeister Gelegenheit dazu. Diesbezüglich wird um rechtzeitige Anmeldung/Reservierung unter unten angeführter Kontaktadresse ersucht. Es gilt das „first come, first serve“-Prinzip!

„Buschberg-Route“: Mistelbach, Hüttendorf, Asparn/Zaya, Olgersdorf, Zwentendorf, Gnadendorf, Buschberg, Niederleis, Thomasl, Ladendorf und Paasdorf zurück nach Mistelbach

Länge: 51,3 Kilometer

Internet: www.weinviertel.at/a-buschberg-route

