„Das Heer steht kurz vor der Pleite. Das sage nicht ich, das sagt der Verteidigungsminister“, sagt Mistelbachs Kasernenkommandant und Chef des Artillerie- und Aufklärungsbataillons 3 AAB3 Hans-Peter Hohlweg: „Diese Aussagen kommen für mich nicht überraschend.“

Seit Anfang Sommer kehrte die Artillerie in die Kaserne zurück, seit rund einem Jahr läuft bereits die Ausbildung der Soldaten in der neuen, alten Waffengattung. Denn Mistelbach musste die Artillerie erst vor einigen Jahren im Zuge einer Heeresreform abgeben. „Wir haben geplant, dass wir mit der Artillerie kurz vor Weihnachten erstmals wieder scharf schießen“, sagt Hohlweg. Bis dahin wird das Kaderpersonal intensiv im In- und Ausland geschult.

Derzeit hat die Garnison Mistelbach 300 Berufssoldaten (davon 17 weiblich) und 150 Rekruten. „Die sind aber nie alle gleichzeitig in der Kaserne“, sagt der Kommandant. Denn die Auftragsliste an das AAB3 ist lang: Neben der Ausbildung der Artilleristen stehen die Soldaten neun Monate im Grenzeinsatz in Kärnten und im Burgenland, fünf Monate im Auslandseinsatz in Mali und im Kosovo. Und so nebenbei sind noch vier Einrückungstermine zu bewältigen: „Unsere Berufssoldaten würden sich manchmal mehr Freizeit wünschen“, lacht Hohlweg.

Einen Spitzenwert kann die Kaserne Mistelbach hinsichtlich der Rekrutierung von Kadernachwuchs verzeichnen: Denn nahezu nirgends verpflichten sich derart viele Soldaten wie in Mistelbach: „Wenn sich ein Grundwehrdiener vorstellen kann, dass er diese Tätigkeit als Beruf ausübt, dann ist das ein großes Kompliment für unser Kader“, sagt Hohlweg: „Das zeigt, dass wir eine hochwertige Ausbildung machen.“