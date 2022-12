Rettung von Essen durch Spenden

Werbung

Mit der Spende von 1000 Euro werden Lebensmittel-Pakete zusammengestellt und an sozial benachteiligte Menschen verteilt werden. Die Spenden wurden beim Weinviertler Garagen-Flohmarkt des Vereins gesammelt, da man hierbei anstelle einer Standgebühr eine freie Spende entgegennimmt. Diese gesammelten Spenden werden jedes Jahr an soziale und gemeinnützige Vereine oder Projekte vergeben.

Dieses Jahr wurde einstimmig beschlossen, den Foodpoint in Mistelbach zu unterstützen. In diesem Geschäft bekommen Lebensmittel eine zweite Chance. Wichtig ist zu wissen, dass dieses nicht nur für sozialschwache Menschen gedacht ist, denn jeder kann Lebensmittelretter werden. An der Spende zusätzlich beteiligt waren die Betreiber des Garagenparks in Mistelbach Alexander Bergekessel und Harald Schmidt, wodurch dieses Jahr ein Gesamtwert von 1000 Euro für einen guten und zeitgemäßen Zweck übergeben werden konnte.

