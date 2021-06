Im Beisein von (noch) Rotary-Präsident Bürgermeister a.D. Alfred Pohl sowie Karl Keider, der sich an der Spende ebenfalls beteiligte, wurden am 17. Juni, ein Beamer, eine Spielekonsole inkl. Controller wie auch eine Leinwand an Sozialarbeiter DSA Herbert Aschauer und Mag. Karina Kraus als fachliche Leiterin der Jugendberatungsstelle YOU.BEST übergeben.

Diese bedankten sich im Namen aller Jugendlichen für die Spende im Gesamtwert von rund 1.000 Euro.