Rotes Kreuz: Ausbildungsleiter wird gesucht

„Eine hohe Auszeichnung für Christian Kohl, aber auch die Rot Kreuz Bezirksstelle Mistelbach ist, dass der Mistelbacher Ausbildungschef ab April diese Aufgabe auf Landesebene ausüben wird“, freut sich Bezirksstellenleiter Clemens Hickl: „Gerade in den letzten Jahren wurde hervorragende Arbeit in der Ausbildung des Rot Kreuz Teams in Mistelbach geleistet.“

Das bestätigt auch Landesrettungskommandant Wolfgang Frühwirth, der sehr froh ist, mit Christian Kohl einen hoch qualifizierten und an der Basis gut verwurzelten Mann als Fachbereichsleiter Ausbildung im NÖ Landesverband zu haben. Christoph Holzhacker, der diese Position bisher innehatte, ist seit Februar bei „Notruf NÖ“ tätig.

In Mistelbach beginnt nun die Suche nach einem neuen Ausbildungsleiter. Bezirksstellenleiter Clemens Hickl ist dabei aber nicht bange: „Wir haben in den letzten Jahren in der Ausbildung so gut gearbeitet. Es gibt 14 Lehrsanitäter und eine Fülle von Praxisanleitern, die mit dem Fachbereichsleiter ein starkes kompetentes Team bilden werden.“ Christian Kohl war seit September 2018 hauptberuflich für die Ausbildung verantwortlich.

„Die Ausschreibung zur Nachbesetzung an unserer Bezirksstelle wird in den nächsten Tagen veröffentlicht werden“, betont Bezirkssekretär Michael Edlinger.

