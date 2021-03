Mit großer Mehrheit wurde Clemens Hickl als Bezirksstellenleiter des Roten Kreuzes Mistelbach bei der Wahl am 22. März bestätigt. Die Wahlbeteiligung war groß: Bei 509 wahlberechtigten Mitgliedern wurden 133 Stimmen abgegeben. 81,1 Prozent der Stimmen entfielen dabei auf den Amtsinhaber, ähnlich viel auf seine beiden Stellvertreter.

„Ich nehme das Ergebnis mit großer Demut an“, freut sich der, im Amt bestätigte Hickl. Er ist seit fünf Jahren Bezirksstellenleiter in Mistelbach. Er geht aber davon aus, dass die nächste Amtszeit weniger stürmisch wird, als seine erste.

Gewählt wurde unter Einhaltung der Corona-Regelungen und mit Abstand in der Fahrzeughalle der Bezirksstelle in Mistelbach. Was Wahlen beim Roten Kreuz spannend macht: Auch wenn es nur einen Wahlvorschlag gibt, braucht der Kandidat eine Zustimmung von mehr als 50 Prozent der Stimmen. Bei den Feuerwehren reicht im Gegensatz für die Wahl des Kommandanten eine Stimme.

Kritik kam am Rande der Wahl an der seit kurzen geltenden Wahlordnung von Altbürgermeister Alfred Weidlich, der über 70-jährige von Leitungsfunktionen ausschloss: „Das ist eine Diskriminierung der älteren Generation“, ärgert sich das langjährige Rot Kreuz-Mitglied.

Die NÖN im Gespräch mit dem neuen, alten Bezirksstellenleiter in Mistelbach:

NÖN : Was werden die größten Herausforderungen für das Rote Kreuz Mistelbach in der nächsten Zeit? Welche Ziele wollen Sie in den nächsten fünf Jahren umgesetzt sehen?

Clemens Hickl: Die Umsetzung des Rettungsdienstes-Neu, Ausbildung von Rettungssanitätern zu Notfallsanitätern, der Neubau und Bezug der Bezirksstelle in Mistelbach und der Neubau von Standorten im Norden des Bezirks Mistelbach. Das sieht das Konzept Rettungsdienst-Neu vor.

Warum wollen Sie Bezirksstellenleiter in Mistelbach sein, was treibt Sie an?

Hickl : Ich möchte gemeinsam mit meinem Team das Rote Kreuz weiterentwickeln und Kolleginnen und Kollegen fördern und den Rot-Kreuz-Nachwuchs aufbauen.

Was wird sich ändern müssen?

Hickl : Die Zusammenarbeit und Kommunikation mit dem Landesverband wird sich unbedingt verbessern müssen.

Wie wichtig ist Regionalität für das Rote Kreuz, bzw. für den Erhalt von Ortsstellen?

Hickl : Die Regionalität ist sehr wichtig, vor allem für die Freiwilligkeit und bei der Mitgliedergewinnung.

Wie schwer ist es, freiwillige Mitarbeiter zu finden?

Hickl : Sehr schwer, denn die Ausbildung im Rettungsbereich wird immer aufwendiger und die Belastung im Berufsleben für die Freiwilligen immer höher.