Mistelbach Rotes Kreuz: Start für den Neubau

Lesezeit: 3 Min JH Johann Hochleithner

Spatenstich für Rot-Kreuz-Gebäude mit Landtagspräsident Karl Wilfing, Rot-Kreuz-Vizepräsident Werner Kraut, Bezirksstellenleiter Clemens Hickl, Bürgermeister Erich Stubenvoll und Franz Wagner, Bauleiter Alfred Degen, Baumeister Johannes Schüller, Harald Zesch, Gregor Eibner, Michael Edlinger. Foto: J.Hochleithner

D as Rote Kreuz investiert zehn Mio. Euro in den Neubau einer neuen Bezirks-Zentrale. In der Vorwoche wurde der Spaten für das neue Rot-Kreuz-Haus in Mistelbach gestochen.