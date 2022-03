Mistelbach: Sauna fing Feuer

In der Alleegasse ist in einem Einfamilienhaus im Dachgeschoß ein Zimmerbrand ausgebrochen. "Vor Ort stellte sich heraus, dass im Obergeschoß eines Wohngebäudes eine Sauna bereits in Vollbrand stand", berichtet ein Feuerwehr-Sprecher: "Der Atemschutz-Trupp des TLF begann daher umgehend mit der Brandbekämpfung. Ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäudeteile und den Dachstuhl konnte erfolgreich verhindert werden.

Die Bewohner hatten sich bereits in Sicherheit gebracht und blieben unverletzt. Anschließend wurde das Gebäude belüftet, die Decke teilweise geöffnet und mit der Wärmebildkamera wurden letzte Glutnester aufgespürt und abgelöscht.

Nach etwa einer Stunde war "Brand aus".

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden