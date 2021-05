Mistelbach: Schaukochen für die Franziskusheim-Bewohner .

Am 10.05.2021 fand im Pflege- und Betreuungszentrum Franziskusheim Mistelbach ein Schaukochen für die Bewohnerinnen und Bewohner statt: Im Rahmen unserer Projektserie „Wir können mehr!“ bringen Schüler und Praktikanten mit beruflicher Vorerfahrung, beispielsweise als Koch/Köchin, etc., ihre Kenntnisse für unsere BewohnerInnen ein. So auch Viktor Gnauer, der vor Beginn seiner Ausbildung zum Pflegefachassistenten bereits als Koch tätig war.