Schlägerei am Rande des Mistelbacher Stadtfestes

Am Sonntagnachmittag war eine Gruppe von fünf Jugendlichen aus Wien nach Mistelbach gekommen. Gegen 17 Uhr waren sie am Penny-Parkplatz in der Kreuzgasse, wo sie auf die beiden 14-jährigen Mistelbacher, die später Prügel bezogen, stießen: „Anscheinend haben sie ein Mädchen schief angesehen“, sagt die Polizei. Die Folge waren Schläge, womit die Sache erledigt war.

Eines der Opfer ging dann mit seinem Vater über den Hauptplatz, auf dem das Stadtfest stattfand, als er die Wiener Schlägergruppe sah. Beide gingen sofort zur Polizei und erstatteten Anzeige. Nach Hinweisen aus der Bevölkerung wurden die Wiener dann beim Landesbahnhof geschnappt.

„Die Wiener sind gekommen, um starke Männer zu spielen“, heißt es von der Polizei, diese Auseinandersetzung sei nicht so dramatisch gewesen wie manch andere, die es bei derartigen Auseinandersetzungen schon gegeben habe. Einige aus dieser Gruppe waren noch nicht einmal strafmündig.