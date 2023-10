SchlösslAdvent dankt langjährigen Vereinsfunktionären

Der SchlösslAdvent stellt sich neu auf: Bei der Generalversammlung des Vereines bedankte sich Vorsitzende Roswitha Janka bei den scheidenden Vorstandsmitgliedern Klaus Peter Janner, Eveline Janner, Gerlinde Stuhr und Willibald Reiss für ihre langjährige, unermüdliche Tätigkeit beim jährlich stattfindenden SchlösslAdvent.

Bei der Neuwahl wurde Roswitha Janka, die dem Verein bereits seit 15 Jahren vorsteht, und ihre Stellvertreterin Martina Pürkl einstimmig gewählt. „Jetzt geht’s mit viel Schwung und Elan in die Vorbereitungen des diesjährigen SchlösslAdvents, der von Freitag, den 1. Dezember bis Sonntag, den 3. Dezember im Barockschlössl in Mistelbach stattfinden wird“, freut sich Janka schon auf die gar nicht so stille „stillste Zeit im Jahr“. Erste Neuerungen beim Advent soll es schon heuer geben, für große Änderungen ist aber die Zeit zu kurz. Die sollen dann nächstes Jahr greifen.