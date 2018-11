Am Wochenende hielt Schmuckkünstlerin Christine Mark die letzte Ausstellung in ihrem Atelier beim Lokalbahnhof ab: Sie muss aus den Räumlichkeiten, weil die ÖBB das alte Eisenbahnerhaus sanieren möchte.

Eine neue Bleibe für ihre Kunstwerkstatt hat sie noch nicht: „Ich möchte schon in der Region Mistelbach bleiben. Hier habe ich meine Freunde und meine Kundinnen“, sagt Mark.

Mistelbach selbst sei einerseits überteuert, was die Mieten anbetrifft. Außerdem sucht sie ein ganzes Haus, da der Arbeitslärm ihrer Schmuckwerkstatt in einer Wohnung wohl die Mitbewohner stören würde. Allerdings möchte sie auch nicht in Orte, wo es keine Infrastruktur mehr gibt.

Mark war jetzt 14 Jahre in ihrem Atelier, davor war sie in der Bahnstraße und in der Draxlermühle in Hüttendorf.