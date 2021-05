Mistelbach: Schüler bauten Insektenhotels .

Im Vorjahr starteten Schüler der 4a der Mittelschule Mistelbach mit den Pädagoginnen und Pädagogen eine Initiative zur nachhaltigen Verbesserung der Umwelt in ihrer Heimatstadt. Im Englisch- und Deutschunterricht wurde von den Kindern eine Utopie verfasst, wie sich die Schülerinnen und Schüler die Zukunft der Stadt in Bezug auf Klimaschutz und Lebensqualität vorstellen, die in weiterer Folge Bürgermeister Erich Stubenvoll überreicht wurde.