Schulprojekt zu Nachhaltigkeit: Anreiz statt Plastikbecher

„In Summe könnte man über 800 Einweg-Plastikbecher einsparen“, sagt Sophie Pfabigan: Sie und ihre Klasse 3AF und Lehrerin Doris Strobl der Fachschule für wirtschaftliche Berufe in Mistelbach starteten gemeinsam mit dem Austrian Blockchain Center ABC eine Pilot-Studie, mit dem Ziel, dass der Kaffeegenuss in der Schule nachhaltiger wird:

„Uns geht es darum, herauszufinden, ob ein Belohnungssystem helfen kann, ein Mehrwegsystem attraktiver zu machen“, sagt Pfabigan.

Becher werden in einer App registriert

Und so funktioniert es: Zuerst braucht man ein Kaffeehäferl, man kann sich auch einen Mehrwegbecher der Studie kaufen, der wird dann in einer App registriert. Bei jedem künftigen Kaffee-Kauf werden QR-Code auf dem Becher und auf dem Kaffeeautomaten gescannt, ebenso bei der Becherreinigungsstelle. Dafür werden sogenannte Gutpunkte, sogenannte Tokens in der App gutgeschrieben.

Ab 50 Tokens nimmt der Teilnehmer an der Pilot-Studie an einem Gewinnspiel teil, Tokens werden auch an Hilfsorganisationen gespendet - für eine Becherverwendung wird ein Cent überwiesen. Teilnehmen am Projekt sollen nicht nur die Schüler, sondern auch die Lehrer, denn Nachhaltigkeit geht alle an, finden die Schülerinnen.

Wie geht es nach dem dreiwöchigen Testbetrieb weiter? Die Daten werden an das ABC weiter geleitet, das diese dann in einer wissenschaftlichen Studie aufarbeitet. Ein ähnliches Projekt hatte es bereits mit ABC und WU Wien gegeben: Dort hatte man versucht, mit einem derartigen Anreizsystem das Recycling von Einweg-PVC-Flaschen zu verbessern.

Gesammelt werden die Daten über die Blockchain-Technologie, bei der keine persönlichen Daten gespeichert werden, sondern Datensätze verschlüsselt und dezentral zugeordnet werden. Und: In einem letzten Schritt wollen die Schüler dann noch erheben, wie weit sich das Verhalten der Kaffeetrinker an der Schule geändert hat und ob dann weiterhin mit Mehrwegbechern der tägliche Koffein-Energieboost konsumiert wird.

