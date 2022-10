Schwieriges Jahr für die Bauern

Durch die trockenen Sommermonate ist die heurige Ernte teilweise sehr schlecht ausgefallen. Doch nicht nur mit den Trockenperioden haben die Bauern zu kämpfen, bald kommt auch eine bürokratische Hürde auf sie zu.

Der diesjährige Herbst ist stark durch die Trockenheit der vergangenen Monate geprägt. Viele Gemüsesorten verzeichnen dieses Jahr ein großes Minus. Besonders schwer hat es den Mais getroffen: „Er sieht optisch zwar okay aus, hat aber keine Körner“, so Bezirksbauernkammer-Obmann Roman Bayer. Man spricht von einem Minus von fast 70 Prozent. Kürbis und Zuckerrübe haben die Trockenperiode noch am besten überstanden. Diese haben ein Minus von nur 30 Prozent. Bei der Sonnenblume sind es etwa 40.

Doch das Problem ist nicht nur die Hitze und ein geringer Niederschlag: „Der vergangene Winter war viel zu trocken und wir sind quasi ohne Wasserspeicher ins neue Jahr gestartet. Ein feuchter Winter wäre ideal, um nächstes Jahr einen besseren Ertrag zu erzielen“, so Bayer.

Auch auf bürokratischer Ebene kommt im nächsten Jahr einiges auf die Bauern zu. Unter anderem muss ein vorbeugender Grundwasserschutz vorgenommen werden und die Nitrat-Richtlinien werden geändert.

