Mistelbach: Selbstbild der Kleinkönige im MAMUZ

„Die Königreiche der Eisenzeit waren in der Regel nicht größer, als ein heutiger Bezirk“, sagt Franz Pieler, wissenschaftlicher Leiter im MAMUZ Mistelbach: Die neue Ausstellung im Museum widmet sich genau diesen Kleinkönigreichen der Hallstattzeit.

Wer die Träger dieser Kultur waren, ist nicht bekannt, da es keine schriftlichen Quellen gibt, fix ist aber, dass sie im Weinviertel zahlreiche Spuren hinterlassen haben. Und die findet man auch in der Ausstellung: Neben den Highlights der Epoche, den Kultwagen von Strettweg, den Vogelwagen von Glasinac und die Totenmaske aus dem südsteirischen Kleinklein finden sich auch zahlreiche Funde aus Gemeindelebern, Rabensburg, Hohenau und Großmugl und aktuelle Grabungsfunde aus den vergangenen zehn Jahren. „Das ist die erste Ausstellung seit 1980, die sich der frühen Eisenzeit widmet“, ergänzt Kurator Franz Preinfalk.

Benannt ist die Hallstattzeit nach dem bekanntesten Fundort der Zeit zwischen 750 und 450 vor Christus: „Das Besondere dabei ist, dass sich im Salzbergewerk organische Funde erhalten haben, die sonst nicht erhalten blieben“, sagt Preinfalk. Und noch eine Besonderheit hat die Hallstattzeit: In der Bronzezeit davor waren bildliche Darstellungen von Menschen unüblich, Pieler spricht sogar von einem Abbildungsverbot, in der Eisenzeit änderte sich das radikal, bildliche Darstellungen zeigen uns auch, wie die Menschen damals gekleidet waren.

Die Funde zeigen auch, dass Frauen damals den Männern durchaus gleichberechtigt waren und durchaus auch tragende Rollen in den Kleinstaaten hatten. Die Hallsattkultur umfasste weite Teile Mitteleuropas von Ungarn bis Frankreich. Dass intensive Kontakte zu den Nachbarvölkern bestanden, bewiesen nicht nur Funde von etruskischen Gütern, sondern auch ein Stierkopfgefäß aus Langenlebarn: Denn die Hörner des abgebildeten Stieres sind so geboten, wie bei den Stieren in Italien dieser Zeit, haben die Historiker herausgefunden.

Die Ausstellung ist bis 27. November im MAMUZ Mistelbach zu sehen. www.mamuz.at

