Mistelbach: Sieben Jahre Haft für fortgesetzte Gewalt an der Familie

Bei der Verteidigung seiner selbst setzte der Mann auf zwei Strategien. Zum einen, auf eine perfide Argumentation, die Gewalttäter gerne anwenden: Wenn ich es getan hätte, dann müsste es doch wer bemerkt haben. Bei der zweiten Strategie blieb er mindestens genauso konsequent: Das Prinzip der Gegenfrage. Weil der Sohn (13) des Angeklagten ausgesagt hatte, dass er bereits vor der Ankunft der Familie 2015 in Österreich, in Afghanistan geschlagen wurde, fragte der Richter nach. Die Antwort: „Was glauben Sie, wer ich bin?“

Das setzte sich auch bei der Befragung zum Vorwurf der Vergewaltigung seiner Ehefrau (32) fort. Auf die Frage ob er sie vergewaltigt habe, lautete die Gegenfrage „Warum sollte ich?“ Dann wollte Bodner von dem 33-Jährigen wissen „Was ist Vergewaltigung?“ und bekam ausnahmsweise eine Antwort: „Das macht jemand, der kein Mensch ist.“ Der Richter ließ aber nicht locker: „Was ist das?“ Das wisse er nicht, da kenne er sich nicht aus, antwortete er ausweichend.

Daraus schlussfolgerte Bodner als Frage formuliert: „Die Grenze sexueller Gewalt wissen Sie nicht?“ Die Antwort kam einem indirekten Schuldeingeständnis gleich: „Nein.“ Als es zu den expliziten Details der sexuellen Übergriffe auf die Frau ging, wurde die Öffentlichkeit ausgeschlossen, aber bereits da, war klar, dass dem Angeklagten nur ein Geständnis in letzter Minute helfen könnte. Auch diese Gelegenheit ließ er ungenutzt verstreichen. Selbst nach der für die Frau sicher nicht leichten Aussage in kontradiktorischer Form, sagte er: „Ich habe gar nichts gemacht.“

Aus der Sicht des Opfers liest sich die Geschichte natürlich anders. Denn bereits 2018 flüchtete sie sich mit ihren Kindern für zehn Tage in ein Frauenhaus. Bei ihrer erneuten Zuflucht zu dieser Einrichtung am 25. Oktober 2021 wurde der Missbrauch aufgedeckt. Allerdings nicht durch die 32-Jährige selbst, sondern indirekt von ihrem Mann, der ihr am Telefon drohte sie alle umzubringen, mit dem jüngsten Kind anzufangen und das alles zu filmen. Dann endlich öffnete sich die Frau einer Betreuerin, die wiederum Anzeige erstatte.

Immerhin das kann er für sich in Anspruch nehmen, der Afghane ist sich treu geblieben in seiner leugnenden Verantwortung. Selten war ein Fall in dem Aussage gegen Aussage steht für Staatsanwalt Stefan Dunkl so klar, wie dieser. Dieser Auffassung folgte auch der Schöffensenat. Für die über Jahre fortgesetzte Gewalt an seiner Familie wurde er rechtskräftig zu sieben Jahren unbedingter Freiheitsstrafe verurteilt. Vielleicht beantwortet das die Frage das 33-Jährigen, die er im Prozess immer wieder stellte: „Was wär ich für ein Mensch?“

Im Detail: Kontradiktorische Vernehmung

Während Staatsanwalt, Beschuldigter und Verteidiger in einem Verhandlungssaal anwesend sind, findet die Vernehmung des Zeugen in einem anderen Raum statt. Die Vernehmung wird per Bildschirm zum Beschuldigten übertragen, der so sein Fragerecht ausüben kann, ohne bei der Befragung anwesend zu sein. Diese Form der Vernehmung dient dem Schutz der Zeugen oder Opfer, ihnen bleibt dadurch eine Konfrontation mit dem Beschuldigten erspart. Sie wird auch "schonende" Vernehmung genannt.

Quelle: oesterreich.gv.at

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden