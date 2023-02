So lernen Kinder, sich zu verteidigen

Nach dem tätlichen Angriff auf eine Schülerin – der Unbekannte ist immer noch flüchtig – reagierten die Mistelbacher Schulen, die Elternvereine und die Stadtgemeinde rasch und organisierten ein kostenloses Kursangebot für Selbstverteidigung im Turnsaal der Mittelschule.

Die Kurseinheiten für die Schülerinnen und Schüler finden mittwochs und donnerstags während der Unterrichtszeiten statt, die Anmeldung der Kinder erfolgt über die Elternvereine der Mittelschule Mistelbach. Mit dem Angebot soll den Kindern und Jugendlichen das Rüstzeug gegeben werden, damit sie sich wenigstens gegen Übergriffe wehren können.

In diesem Selbstverteidigungskurs können Kinder lernen, zunächst ihr Selbstbewusstsein zu stärken, Gefahren rechtzeitig zu erkennen und die richtigen Strategien zu erlernen, um sich in Sicherheit zu bringen. Dabei trainieren sie ebenso, sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten, auch körperlich zu verteidigen. Kursleiter Igor Žgela betreut Kinder ab drei Jahren und lehrt die richtigen Techniken der Selbstverteidigung und Verhaltensregeln im Ernstfall auf spielerische Weise.

Der Trainer und Obmann des Vereins „Selbstverteidigung Panda“ in Poysbrunn bietet wöchentlichen Kung-Fu-Trainings an, sogar die Schlagstock-Abwehr wird trainiert. „Ich habe den Verein im März 2019 gegründet, da ich eine Alternative zum Fußball-Training meines Sohnes gesucht habe und bin auf die Idee gekommen, ihn und weitere Kinder in Selbstverteidigung selbst zu unterrichten“, sagt Žgela.

Das Aufmerksam-Sein, das Auspowern sowie die Stärkung der eigenen Persönlichkeit stehen im Mittelpunkt. „Ich zeige Kindern bestimmte Selbstverteidigungstechniken, fördere das Selbstbewusstsein und unterstütze die Selbstbehauptung. Gleichzeitig werden die Bewegungs- und Koordinationsfähigkeit geschult und die allgemeine Fitness verbessert. So lernen Kinder im Rahmen der Selbstverteidigung auch ihren eigenen Körper besser kennen“, erklärt Selbstverteidigungs-Trainer Igor Žgela.

Ziel ist es, dass sich Kinder durch einen Selbstverteidigungskurs in Lage sehen, sich adäquat zu wehren und bedrohlichen Situationen im Vorfeld aus dem Weg zu gehen. Außerdem können die Kinder ihre Ängste, Sorgen oder Unsicherheiten äußern und einen Weg finden, damit umzugehen.

VHS bietet auch Kurse für Erwachsene

Weiters bietet die VHS Mistelbach für Interessierte kostenpflichtige Selbstverteidigungskurse für Kinder und Erwachsene an. Ab 10. März sollen diese weiterführenden Kurse stattfinden, ein Intensivkurs für Frauen und junge Mädchen ist bereits für 4. März geplant. Anmeldung über die VHS Mistelbach in der Kursübersicht unter VHS Mistelbach (vhs-noe.at) möglich.

