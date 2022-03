Sonnenblumen für Hoffnung und Hilfe in der Ukraine

Werbung

„Wer will, kann den Ukrainern, die in Mistelbach Schutz finden, mit einer Sonnenblume helfen“, sagen Petra und Hans Wimmer. Die Sonnenblume ist ein Symbol für die Ukraine, denn das Land war bis zum russischen Angriff der weltgrößte Produzent von Sonnenblumenöl.

Sonnenblumen sollen auch jetzt helfen: Hans Wimmer wird in der ersten Aprilwoche auf einem Feld am Kirchenberg 70.000 Sonnenblumen anpflanzen und die Blumen dann für das Projekt „Sonnenblumen für die Ukraine“ zur Verfügung stellen: Ab sofort kann man diese Sonnenblumen kaufen, ein Stück kostet einen Euro, der Kauf geht einfach mit einer Überweisung auf das Spendenkonto. Wenn sie dann Ende Juni, Anfang Juli blühen, können sie am Kirchenberg abgeholt werden. „Einfach und unkompliziert“, finden Petra und Hans Wimmer. „Alleine der Anblick des gelbblühenden Feldes am Kirchenberg werde ein weithin sichtbares Zeichen sein“, freuen sich die Wimmers.

Für Lebensmittel, Hygieneartikel, Ausbildung oder Medikamente

Zugute kommen soll das so gesammelte Geld allen in Mistelbach aufgenommenen ukrainischen Flüchtlingen. „Verwendet soll es nur für Lebensmittel, Hygieneartikel, Ausbildung oder Medikamente werden“, stellen die Wimmers klar. Das Konto wird unter notarieller Aufsicht stehen, über die Ausgaben wird ein Gremium entscheiden, in dem Vertreter der Fraktionen im Gemeinderat und der Religionsgemeinschaften der Stadt sitzen werden.

„Das Interesse ist groß, ich hab schon über 5.000 Sonnenblumen verkauft, bevor wir das Projekt wirklich beworben haben“, strahlt Hans Wimmer. Das Sonnenblumen-Konto bei der Raiffeisenbank im Weinviertel hat den IBAN: AT18 3250 1000 0006 7579.

Für das Land NÖ hat sich Landtagspräsident Karl Wilfing bereit erklärt, die Patronanz für das Projekt zu übernehmen. Wilfing: „Schon mit der Aktion „blau-gelb hilft blau-gelb“ hat NÖ bewiesen, dass wir zusammen Unglaubliches bewirken können. Jede Hilfe für die Ukraine ist wichtig.“ Auch Bürgermeister Erich Stubenvoll unterstützt die Bemühungen und übernimmt die Patronanz für die Stadt: „Die Welle der Solidarität und das Engagement von Familie Wimmer, die dieses Projekt ins Leben gerufen hat, erfüllt mich als Schirmherr natürlich mit Stolz.“

