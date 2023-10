Spende: 3D-Drucker wandert von der Zahnarztpraxis in die HTL

Im Zuge des „Tags der Lehre“, der heuer erstmals Ende September in enger Kooperation zwischen dem Mistelbacher Stadtmarketing und „wir mistelbach“ mit Unterstützung der Wirtschaftskammer Mistelbach organisiert wurde, entstand eine beispielhafte Zusammenarbeit zwischen Schule und Wirtschaft: Ein wegen Umstrukturierungen nicht mehr benötigter moderner 3D-Drucker, der vorher in der Zahnarztpraxis von Xenia Starlinger in Verwendung war, fand in der HTL für Gesundheitstechnik in Mistelbach eine neue Bestimmung.

Initiiert wurde die Kooperation von Lena Sattmann vom Stadtmarketing, die die Verbindung zwischen den in Mistelbach praktizierenden Ärzten und der Schulleitung der Mistelbacher HTL herstellte und bei einem Gespräch im Rahmen des „Tags der Lehre“ die Idee zur Nachnutzung hatte. „Damit konnte ein Best Practice-Beispiel mit den Programmen zum „Employer Branding“ des Stadtmarketings erzeugt werden“, schwärmt Mima-Geschäftsführer Peter Harrer.

Der 3D-Drucker hat einen Wert von rund 3.500 Euro. Die Verbindung zur Schule war aber auch schon vorher vorhanden, denn die beiden HTL-Schüler Felix Fetter und Philipp Starlinger haben den 3D-Drucker im Rahmen ihres Pflichtpraktikums im Sommer 2022 installiert, zusammengebaut und damals in Betrieb genommen.