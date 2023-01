Spezielles in den Ferien: Zwergerl-Eislaufen

„Ski fahren in den Semesterferien ist wegen der Teuerung und den ohnehin hohen Kosten fürs Skivergnügen nicht für alle Familien leistbar“, sagt Lena Sattmann vom Stadtmarketing Mima, zudem sei die Schneelage ebenfalls kritisch.

Mistelbach reagiert darauf und will Eltern mit Kleinkindern ein Alternativprogramm für die Ferien anbieten: In den Semesterferien wird der Eislaufplatz Montag bis Freitag auch vormittags von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Neu ist, dass die Eltern ihre Kinder mit Straßenschuhen auf die PVC-Fläche begleiten dürfen und sie so bei ihren ersten Eislaufversuchen unterstützen können.

Normalerweise ist das Betreten der Fläche mit Straßenschuhen tabu, die Verletzungsgefahr durch Unfälle mit scharfen Kufen ist zu hoch. „Nachmittags wird es dann wieder sportlich und die Kunsteisbahn gehört dann wieder den geübteren Wintersportlerinnen und Wintersportlern, die keine Unterstützung brauchen“, sagt Sattmann.

Zusätzlich wird es jeden Tag spezielle Aktionen von Gewerbetreibenden für die Kinder geben: Es wird Luftballontiere ebenso geben, wie den Besuch von Sumsi und Mehr. Außerdem wurden neue Doppelkufen-Aufsätze vom Stadtmarketing für die Füße der Kleinen angeschafft. Geöffnet wird während der Frühöffnungszeiten auch die Gastronomie in der BurgerBar haben, damit es zum Eislaufvergnügen auch eine kleine Erfrischung gibt.

