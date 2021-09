Mistelbach: SPÖ-Sorgen wegen Ärzten .

„Einen Hausarzt haben wir unlängst an Hausbrunn verloren, weil er dort eine Hausapotheke haben darf. Zwei weitere sind über 60 Jahre alt und werden in den nächsten Jahren in Pension gehen. Von den vier Planstellen ist also jetzt schon eine nicht besetzt, in absehbarer Zeit wird sich die Situation in Mistelbach also dramatisch zuspitzen“, sagt Vizebürgermeister Manfred Reiskopf (SPÖ).