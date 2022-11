Mistelbach/St. Pölten Drogenlenker: Passanten verhinderten Weiterfahrt

Die Schäden auf der Verkehrsinsel sind noch zu sehen. Foto: Florentina Sinnreich

E in 22-Jähriger aus St. Pölten lenkte – von Suchtmittel beeinträchtigt – am Donnerstag (3. November) einen Pkw durch Mistelbach und beschädigte dabei ein Verkehrsschild, einen Baum und ein parkendes Auto. Zeugen griffen ein, um ihm an der Weiterfahrt zu hindern.