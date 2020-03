Die Stadtgemeinde Mistelbach möchte speziell die ältere Generation, für Menschen über 65 Jahre, bzw. die betroffenen Zielgruppen, beispielsweise mit geschwächtem Immunsystem aufgrund einer chronischen Erkrankung, in dieser schwierigen Situation nicht alleine lassen und sie dabei unterstützen, den Alltag so gut wie möglich zu bewältigen.

"Sollten Sie jeglichen Bedarf an Einkäufen, Apothekengängen oder sonstigen Tätigkeiten in der Öffentlichkeit haben, werden wir bestrebt sein, so rasch wie möglich Ihre Anliegen zu erledigen. Dieses kostenlose Service soll den Schutz der gefährdeten Personengruppen aufrechterhalten", heißt es aus dem Rathaus.

Die Vertreterinnen und Vertreter der Stadtgemeinde Mistelbach und die Gemeindeverwaltung sind in dieser Phase wichtige Kommunikatoren und haben bei der Bewältigung der Situation eine Vorbildfunktion.

Interessenten können sich von Montag bis Freitag zwischen 8 und 12 Uhr telefonisch an den Journaldienst im Bürgerservice der Stadtgemeinde Mistelbach unter 02572/2515-2130 wenden. "Wir weisen Sie darauf hin, für die Wochenenden rechtzeitig vorzusorgen. Für unvorhergesehene Notfälle an Samstagen und Sonntagen, wie z.B. Medikamente, bitte ebenfalls telefonisch unter 02572/2515-2130 melden", sagt ein Sprecher der Stadt.

Gleichzeitig startet die Stadt auch einen Aufruf an gesunde und engagierte Menschen aus der Zivilbevölkerung:

"Wenn Sie helfen wollen und bereit sind, für kleinere Dienste an der Bevölkerung zur Verfügung zu stehen, dann bitten wir Sie, melden Sie sich ebenfalls im Bürgerservice der Stadtgemeinde Mistelbach unter 02572/2515-2130."

Nachsatz: "Und wenn es nicht notwendig ist, bleiben Sie bitte zu Hause uns schützen Sie dadurch sich selbst und alle anderen Mitbürgerinnen und Mitbürger bzw. vermeiden Sie jegliche Form sozialer Kontakte! "