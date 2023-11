Stadt wurde für ihre Kommunikation dreifach ausgezeichnet

Mistelbach gehört zu den großen Abräumern beim Gemeindekommunikations-Wettbewerb Komm:Komm: Die Bezirkshauptstadt konnte drei Preise in drei Kategorien einheimsen. Mistelbach holte sich den 8. Platz in der Kategorie „Beste Gemeindezeitung“, den zweiten Platz in der Kategorie „Bester Social-Media-Auftritt“ sowie den Sieg in der Kategorie „Sonderwertung Regionalkultur in den Gemeinden“.

Durch die neuen Kommunikationstechnologien ist jede und jeder praktisch überall und immerzu erreichbar. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, WhatsApp u.v.m. revolutionierten die Kommunikationslandschaft. Doch wie nutzen Gemeinden diese Kanäle, um mit ihren Bürgerinnen und Bürgern in Kontakt zu treten? Welche Strategien setzen Kommunen ein, um das besonders heterogene Themenspektrum aus Politik, Wirtschaft, Infrastruktur und Sozialem auf der einen Seite sowie Kultur und Bildung auf der anderen Seite für ihre Zielgruppen aufzubereiten? Mit welcher Kreativität und Nachhaltigkeit gelangen kommunale Themen an die Menschen? Diesen Motiven ging die Kultur.Region.Niederösterreich mit dem Wettbewerb „Kommunale Kommunikation in Niederösterreich“ nach, zu dem alle Gemeinden eingeladen worden waren.

Gesucht waren die besten Gemeindezeitungen, die besten Websites, die besten Social-Media-Auftritte sowie besondere Kommunikationsformate mit Bürgerinnen und Bürgern. Eine Sonderwertung gab es für Regionalkultur in den Gemeinden. „Es ist immer wieder beeindruckend, welche journalistische Qualität die Gemeindezeitungen aufweisen. Aber auch die Websites und die Social-Media-Auftritte überzeugen durch ihre Professionalität. Die unterschiedlichen Einreichungen zeigen, dass der Kommunikationsmix von sogenannten alten und neuen Medien der Weg zum Erfolg ist. Ich gratuliere allen Ausgezeichneten zu ihren Leistungen“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Insgesamt gab es 187 Einreichungen in fünf Kategorien.