In Sachen Stadterneuerung sind die Mistelbacher bereits Profis: Schon zweimal nutzte man das Angebot der NÖ.Regional.GmbH, um Projekte zu entwickeln und mit Förderungen umzusetzen. Diesmal ist man Mitglied der Dorf- und Stadterneuerung XL, sprich alle Katastralgemeinden werden diesmal miteingebunden.

Durch das Corona-Virus musste man beim organisatorischen Ablauf das Pferd von hinten aufzäumen. Zuerst gab es seitens der NÖ.Regional und der Stadtpolitik Gespräche mit den Vertretern der Orte, die eigentliche Auftaktveranstaltung erfolgte dann am vergangenen Samstag. Gemeinsam wurden die Stärken und Schwächen der Großgemeinde und konkrete Ziele formuliert: Wie soll die Großgemeinde bis 2030 ticken?

Kernthemen waren dabei die Jugend, Mobilität, Integration und eine grünere Stadt. „Der nächste Schritt ist die Gründung eines Beirates“, so ÖVP-Wirtschaftsstadtrat Peter Harrer. Dieser besteht aus Vertretern der Bürger, der Verwaltung und der Politik.

Und dann geht es auch gleich ans Eingemachte: „Es gibt bereits drei Projekte, für die die budgetäre Deckung beschlossen werden muss“, erklärt er. Dabei handelt es sich um die Beschilderung des Waldlehrpfades in Mistelbach, den Erlebnisweg „Frettchenfit“ in Frättingsdorf und die Aufwertung des Erlebnisteichs in Hörersdorf.