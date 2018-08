Mistelbach und Neumarkt sind seit 35 Jahren Partner. Im Mai wurde das bereits in Neumarkt groß gefeiert, zum Stadtfest jetzt dann auch in Mistelbach.

„Wo sonst?“, will man fragen: Denn die Neumarkter sind von Anfang an treuer Bestandteil des Mistelbacher Stadtfestes, das vom 23. bis 26. August stattfindet. Das Fest im Zentrum der Stadt haben sich die Mistelbacher nämlich bei den deutschen Freunden abgeschaut: Dort ist es das Altstadtfest und – zugegebenermaßen – von den Dimensionen her unerreichbar. Aber Anleihen wurden genommen.

In den letzten 35 Jahren wurden viele Freundschaften geschlossen, Winzer, Vereine und Künstler tauschen sich aus, besuchen wechselseitig Veranstaltungen, schenken ihre Weine aus und stellen ihre Kreativität zur Schau.

Der Kunstverein Mistelbach und der Kunstkreis Jura zum Beispiel oder die Musikvereine der beiden Städte, der Briefmarkenverein und viele mehr. Denn „ganz wichtig für eine funktionierende Städtepartnerschaft sind die Kontakte der Vereine“, sagt die Partnerschaftsreferentin der Stadtgemeinde Mistelbach, Dora Polke.

Ein fixer Bestandteil des Stadtfestes sind auch die Neumarkter mit ihrem Bier: „Beim ersten Stadtfest fuhren wir mit ein paar Fässern Bier nach Mistelbach - und waren sofort leer getrunken“, lacht der Neumarkter Partnerschaftsreferent, Helmut Jawurek. „Heute kommen wir mit einem professionellen Bierausschankanhänger und mehreren Kühl-Lkws, um den Durst zu stillen!“

Und wenn die Neumarkter den Bieranstich machen, dann ist auch immer Dirndl- und Lederhosenzeit am Hauptplatz.