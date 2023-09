Stadtmarketing: Keine Auflösung, aber klare Ziele werden definiert

„Es ist in den letzten Tagen viel Porzellan zerschlagen worden, das tut mir weh“, gestand Mistelbachs Vizebürgermeister Manfred Reiskopf (SPÖ) bei der Gemeinderatssitzung am 26. September: Er und 14 andere Gemeinderäte von SPÖ, Liste aktiver Bürger LaB und FPÖ hatten dafür gesorgt, dass sich der Gemeinderat mit einer etwaigen Auflösung der Mistelbach Marketing GmbH (Mima) auseinandersetzen mussten. Nachdem er und LaB-Chef Friedrich Brandstetter das Vorhaben angekündigt hatten, war eine politische Eiszeit in der bunten Stadtregierung ausgebrochen: „Es muss in einer Demokratie doch möglich sein, eine andere Meinung zu haben“, sagte Reiskopf.

Hauptkritikpunkt von SPÖ, LaB und FPÖ: Die Mima erfülle ihre bei der Gründung definierten Aufgaben nicht: Von den bei der Gründung definierten Projekten sei kein einziges umgesetzt worden, Experten würden ihr grundsätzlich eine geringe Umsetzungsdynamik attestieren und ein langfristiges Strategiekonzept fehle. „Die Mima veranstaltet Events für die Mistelbacher Wirtschaft. Nicht mehr und nicht weniger“, fasste es Jürgen Fenz (LaB) zusammen, der für die Stadt in der Gesellschaftervereinigung sitzt. Das Versäumnis liege dabei nicht bei der Mima, sondern bei der Stadtgemeinde, die keine entsprechenden Ziele definiert habe. So gesehen könne sich die finanziell ohnehin klamme Gemeinde das in die Mima investierte Geld, 1,5 Mio. seit der Gründung vor neun Jahren, sparen: „WIR Mistelbach soll sich seine Veranstaltungen selbst organisieren und die Stadt sich die ihren“, forderte Fenz.

Reiskopf: Da wird zu viel Geld verbraten!

„Ich kann der Mima nichts Positives abgewinnen“, schlug Vizebürgermeister Manfred Reiskopf in dieselbe Kerbe: Mit dem Stadtmarketing würde zu viel Geld verbraten und die Stadt könne viele ihrer Kernaufgaben nicht mehr erfüllen. Nach einer Besprechung in der Vorwoche zum Thema sei er nach Paasdorf-Fünfhaus gefahren: Da gebe es Hebungen im Straßenbelag von 25 Zentimeter, die Anrainer könnten gar nicht mehr zu ihrem Haus zufahren, schilderte der für Straßenbau zuständige Vize. Das seien die Kernaufgaben, auf die man sich konzentrieren sollte.

Eine Lanze für das Stadtmarketing brach Grüne-Stadträtin Martina Pürkl: Die Definition der Kernaufgaben habe es bei der Gründung sehr wohl gegeben. Die Auslagerung von Marketing-Maßnahmen einer Gemeinde in eine Gesellschaft mache Sinn: „Entscheidungen in der Gemeindeverwaltung sind zäh, hier kann eine Gesellschaft schneller handeln“, sagt die ehemalige Mitarbeiterin bei der Österreich Werbung, die in einem ähnlichen Spannungsfeld wie die Mima zwischen Interessensverbänden und Verwaltung arbeiten musste. Ein weiterer Vorteil der Mima als ausgelagerte Gesellschaft: Bei Projekten könnte die Vorsteuer geltend machen, was auch Geld spare. „Natürlich wünsche ich mir auch langfristige Konzepte“, gestand Pürkl. „Aber es ist besser so, als wenn sich die ausführenden Personen wegen Wahlen regelmäßig ändern.“ Entsprechend stellte sie auch den Antrag, statt das Stadtmarketing aufzulösen den Ziel- und Strategieprozess so schnell wie möglich wiederaufzunehmen.

Irgendwann reicht es! Jürgen Fenz, LaB-Gemeinderat und Mitglied der Mima Gesellschafterversammlung

„Ich finde es schade, dass wir den Weg der Kommunikation verlassen haben. Reden wir darüber“, forderte sie einen gemeinsamen Weg ein. „Wir haben es versucht, uns einzubringen. Aber irgendwann reicht es“, konterte Jürgen Fenz. Mit Verbesserungsvorschlägen habe sich die LaB in der Vergangenheit nicht ernst genommen gefühlt.

Stichwort Finanzierung: Allen Gemeinderäten war klar, dass die Mima mit dem Basis-Jahresbudget von 160.000 Euro – 120.000 Euro von der Stadt und 40.000 Euro von der Wirtschaft – schwerstens unterfinanziert ist und auch personell mit theoretisch 2,5 Arbeitsplätzen, praktisch wegen des Dauerkrankenstands von Citymanager Manuel Bures 1,5 Arbeitskräften, unterbesetzt ist. Kritik an der Praxis der Wirtschaft, ihren Anteil mit 20.000 Euro aus den Mitgliedsbeiträgen und den Rest aus Eventbeiträgen zu finanzieren, übte Brandstätter: „Die Gemeinde leistet jährlich Dienst- und Sachleistungen von 50.000 Euro. Wenn wir das von unserem Anteil abziehen würden, wäre der Aufschrei groß.“

Beim Gemeindeanteil müsste man gegenrechnen, was sich die Stadt durch die Mima spare, hielt Wirtschafts-Stadtrat Peter Harrer (ÖVP), der schon bei der Gründung des Stadtmarketings dabei war, entgegen: Mit der Schaffung der Mima und der Auslagerung von Aufgaben wurden Posten in der Stadtverwaltung nicht nachbesetzt. Summiere man diese Einsparungen und jene Summen, die man sich bei Projekten durch Abzug der Vorsteuer spare, käme man auf 114.000 Euro pro Jahr – so gesehen koste die Mima der Stadtgemeinde nicht mal 10.000 Euro, rechnete der Wirtschafter vor: „Diese Beteiligung an der Mima ist für Mistelbach jedenfalls sehr sinnvoll.“

Wie soll es also weitergehen? „Wir sagen: zurück zum Start“, forderte Friedrich Brandstetter. Zuerst müssten Ziele für das Stadtmarketing definiert werden und alle Fakten müssten auf dem Tisch liegen. Erst dann könne die Stadt entscheiden, was sie bereit sei, dafür zu leisten. Und dann könne ein neues, passendes Stadtmarketing gegründet werden. Dieses neue Stadtmarketing müsste dann entpolitisiert werden, alle Prozesse müssten transparent ablaufen. Und ohne politischen Konsens zwischen allen Parteien mache ein Neustart keinen Sinn.

Vielleicht vertritt die LaB einfach nicht die Mehrheitsmeinung? Wirtschaftsstadtrat Peter Harrer (ÖVP)

Harrer hielt Brandstetter entgegen, dass die Ankündigung des Mima-Auflösungswunsches der Gesellschaft bereits immensen Schaden verursacht habe: Die Verkaufszahlen und Umsätze der viel.wert-Gutscheinkarte seien deutlich nach unten gesackt, Sponsoren hatten sich in eine abwartende Warteschleife bei der Unterstützung von Projekten zurückgezogen. „Und das, obwohl wir beim letzten Workshop im Mai 2023 vereinbart haben, der Mima jetzt eine Frist von einem Jahr zu geben, um Maßnahmen umzusetzen“, wunderte sich Harrer über den Vorstoß der drei Parteien: „Man kann in einem halben Jahr nicht die vollen Ergebnisse erwarten. Und mit einem Geschäftsführer im Langzeitkrankenstand überhaupt nicht.“ Die Gesellschafterversammlung höre nicht auf die Kritikpunkte Brandstetters. „Vielleicht liegt es daran, dass die LaB einfach nicht die Mehrheitsmeinung vertritt“, schoss Harrer scharf zurück.

Harrers Vorschlag für die Lösung des Projektumsetzungsdefizits in der Mima: Ein Runder Tisch im zuständigen Gemeinderatsausschuss, der ein Arbeitspapier ausarbeiten soll, in dem definiert wird, was die Stadt von der Mima erwartet. „Eine Auflösung wäre ein riesiger Schritt in die falsche Richtung“, ist Harrer überzeugt.

Das Abstimmungsergebnis verlief entlang der inhaltlichen Bruchlinien im Gemeinderat: ÖVP, Grüne und NEOS stimmten für den Verbleib in der Mima und den von Pürkl geforderten Ziel- und Auftragsprozess, SPÖ, LaB und FPÖ wollten den Austritt. Erstere gewannen die Abstimmung mit 21 zu 13. Ein Antrag auf geheime Abstimmung war zuvor abgelehnt worden.